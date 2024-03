„Große Lücke, riesige Fußstapfen“ – Reaktionen zum Streich-Abschied

Nach zwölf Jahren endet beim SC Freiburg die Ära von Christian Streich. Der Kulttrainer hört zum Saisonende bei den Breisgauern auf. Weggefährten, Konkurrenten und Bundesliga-Klubs melden sich zu Wort und verneigen sich vor Streich.

Freiburg-Rekordtorjäger Nils Petersen

„Mit Christian Streich geht ein Mensch, der einen kleinen Verein zu einem großen machte. Der den SC Freiburg auf ein neues Level gehievt hat. Er ist praktisch der SC. Somit ist es eine Zäsur für den Verein. Eine große Lücke, riesige Fußstapfen, die der Verein nun mit Bedacht neu besetzen wird. Ich danke dem Coach für alles! Auch dafür, dass er uns geprägt hat – nicht nur als Trainer. Ich wünsche ihm von Herzen einen mehr als würdigen Abschied und verneige mich vor ihm.“

Hoffenheim-Torwart & Ex-Freiburger Oliver Baumann

„Er ist derjenige, der mich mit erzogen hat, behaupte ich mal, weil ich ihn seit der Jugend kenne und wie er Fußball spielen will, wie seine Haltung zum Fußball ist, so hat er mich auch groß gemacht. Ich bin ihm für alles extrem dankbar, dass kann man jetzt auch nicht in Worte fassen, denn es ist schon sehr viel mehr. Er hat zu allen seiner Schützlinge ein sehr gutes Verhältnis, und das wird immer bleiben. Er hat jetzt die Zeit für etwas Anderes, weil er das auch vermisst hat, irgendwo. Ich kenne, wie viel Energie ihn so eine Saison auch kostet. Deswegen bin ich traurig, dass wir uns auf dem direkten Fußballplatz nicht mehr sehen, aber das werden wir in Zukunft trotzdem wieder, denke ich, hoffe ich.“

Leverkusen-Trainer Xabi Alonso

„29 Jahre in einem Klub sind eine unglaublich lange Zeit. Ich bin dankbar dafür, Christian Streich in einigen Spielen begegnet zu sein, jede dieser Begegnungen war von enormer gegenseitiger Wertschätzung geprägt. Dass er sich jetzt entschieden hat, nach der Saison aufzuhören, ist sehr schade, aber gleichzeitig in diesem fordernden Job auch absolut verständlich. Für seine Zukunft und die gemeinsame Zeit mit der Familie wünsche ich Christian von Herzen alles Gute“.

Leverkusen-Boss Fernando Carro

„Kontinuität auf hohem Niveau ist ein Erfolgsfaktor im Fußball. Christian Streich und seine Arbeit für den SC Freiburg sind ein hervorragendes Beispiel dafür. Es ist schade, dass er aufhört. Aber nach all den aufreibenden Jahren im Fußballgeschäft ist es auch ein Schritt, für den man Verständnis haben muss und der Respekt verdient.“

Reaktionen von BL-Klubs bei X

Bayer Leverkusen: „Wirklich, Christian Streich? Wir wünschen dir alles Gute für deine Zukunft und hoffen, dass man sich mal wieder sieht. Adieu!“

Borussia Mönchengladbach: „Hut ab vor dieser Karriere. Ein großer Trainer und Mensch! Alles Gute, Christian!“

Werder Bremen: „Respekt für so eine Karriere! Toller Trainer, super Mensch!“

Union Berlin: „Ein großer Trainer und Mensch verlässt die Bundesliga-Bühne. Auch wir verneigen uns vor dieser Karriere: Alles Gute für die Zukunft, Christian!“

FC Augsburg: „Chapeau! Wir ziehen den Hut und wünschen alles Gute für die Zukunft!“

VfL Bochum: „Ganz viel erreicht und aufgebaut, und dadurch für viele zum Vorbild geworden. Großer Respekt vor diesen Leistungen, Christian Streich. Alles Gute für die Zukunft!“

Beitragsbild: Imago