Große Umstrukturierung! McLaren trennt sich von Technik-Chef

Umstrukturierung in Woking! McLaren, schlecht in die Saison gestartet, hat sich von Technik-Chef James Key getrennt. Das Traditionsteam stellt sich neu auf.

Großes Stühlerücken bei McLaren! Der Rennstall wird sich auf der Technik-Ebene neu aufstellen. Wie das Traditionsteam am Donnerstag bekannt gab, wird man sich von James Key, dem aktuellen technischen Direktor trennen. Seine Aufgabe wird künftig auf drei Stellen aufgeteilt. Der Schritt sei schon länger geplant, heißt es in der Pressemitteilung. Demnach sei die Trennung also keine Reaktion auf den enttäuschenden Saisonstart.

McLaren hat in der aktuellen Saison mit Performance- und Technik-Problemen zu kämpfen. Aus den ersten beiden Rennen holte man keinen einzigen Punkt. Und auch sonst hält das Team von CEO Zak Brown nicht mit den anderen Teams Schritt. Nach dem dritten Platz 2020 folgten ein vierter 2021 und ein fünfter 2022.

Prodromou, Sanchez und Houldley übernehmen

Künftig sollen Peter Prodromou (Aerodynamik), David Sanchez (Fahrzeugkonzept und Leistung) und Neil Houldley (Technik und Design) die entsprechenden Bereiche übernehmen. Alle drei werden direkt an den neuen Teamchef, Andrea Stella, berichten. Stella hatte diese Position zu Jahresbeginn von Andi Seidl übernommen. Zudem gibt es weitere Personalveränderungen.

Für Sanchez, der erst am 01. Januar 2024 beginnen wird, ist damit die Rückkehr an alte Wirkungsstätte perfekt. Er arbeitete jahrelang für Ferrari und verließ die Scuderia kürzlich.

