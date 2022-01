Großer Corona-Ausbruch bei Ullmann-Klub Venedig

via

via Sky Sport Austria

Große Teile der Mannschaft des italienischen Fußball-Erstligisten FC Venedig sitzen in Corona-Quarantäne. Bei einer Testreihe seien zehn weitere Profis und Betreuer positiv getestet worden, teilte der Verein am Donnerstag mit, insgesamt sind damit acht Spieler und sechs Personen aus dem unmittelbaren Team-Umfeld infiziert.

Die Klubs der Serie A hatten sich angesichts der steigenden Infektionszahlen auf neue Corona-Regeln geeinigt. Spiele werden abgesagt, wenn ein Klub elf positiv getestete Profis im Kader hat. Dabei werden die Nachwuchsspieler nicht berücksichtigt.

Nach dem Jahreswechsel hatten auch US Salernitana, Hellas Verona und Udinese Calcio mit größeren Ausbrüchen zu kämpfen gehabt, es gab Absagen. Venedigs nächstes Spiel ist am Samstag bei Inter Mailand angesetzt.

Ex-Rapidler Maximilian Ullmann unterschrieb am Montag beim FC Venezia. In Italien befindet sich der Verteidiger mit seinem neuen Verein im Abstiegskampf. Der Aufsteiger belegt in der Serie A derzeit den 17. Tabellenplatz.

(SID)