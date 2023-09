Großer Fanauflauf bei ÖFB-Training – Nur acht Spieler auf dem Platz

Das öffentliche Training des österreichischen Nationalteams hat am Montag in Windischgarsten für großes Interesse gesorgt.

Laut Verbands-Angaben schauten rund 1.100 überwiegend junge Fans den ÖFB-Kickern auf die Beine.

Mit Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer, Konrad Laimer, Christoph Baumgartner, Michael Gregoritsch, Nicolas Seiwald, Niklas Hedl und Daniel Bachmann übten nur acht Spieler des 25-Mann-Kaders auf dem Platz, nach knapp 45 Minuten war die Einheit vorbei.

Regenerationseinheit für Mehrheit des ÖFB-Kaders

Die restlichen Akteure regenerierten abseits des Platzes. Danach schrieben alle ÖFB-Internationalen Autogramme und posierten für Selfies.

Die Nationalmannschaft absolviert am Donnerstag in Linz ein Testmatch gegen die Republik Moldau, für diese Partie sind bisher über 11.000 Tickets abgesetzt. Fünf Tage später steht auswärts in Solna das EM-Quali-Spiel gegen Schweden auf dem Programm.

(APA)/Bild: ÖFB