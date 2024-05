Großer Umbruch: Mehrere Stammspieler verlassen Austria Klagenfurt

Die Verantwortlichen der Austria Klagenfurt haben am Mittwoch im Rahmen eines gemeinsamen Mittagessens im VIP-Raum des Wörtersee-Stadions zehn Spieler aus dem aktuellen Profikader offiziell verabschiedet. Tormann Phillip Menzel, die Verteidiger Nikola Djoric und Till Schumacher, die Mittelfeldspieler Andy Irving, Rico Benatelli, Max Besuschkow und Fabio Markelic sowie die Angreifer Anton Maglica, Jonas Arweiler und Sinan Karweina werden die Violetten nach Abschluss der Saison 2023/24 verlassen.

„Wir bedanken uns bei den Spielern für ihren Einsatz, ihre Leidenschaft und ihre Leistungen und wünschen ihnen für die sportliche und persönliche Zukunft nur das Beste. Einige von ihnen haben die Austria Klagenfurt und ihren Aufschwung in den vergangenen Jahren geprägt, andere sind dazugekommen und haben mitgeholfen, den Verein auf höchstem Niveau zu etablieren“, sagt Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel.

Bei allen genannten Profis laufen die Verträge mit dem Kärntner Traditionsverein im Sommer aus. Menzel (1. FC Saarbrücken), Schumacher und Karweina hatten der Sportlichen Leitung mitgeteilt, dass sie eine neue Herausforderung annehmen wollen. Irving (West Ham United) und Max Besuschkow (Hannover 96) kehren nach Beendigung der Leihvereinbarungen zu ihren Klubs zurück. Bei Djoric, Benatelli, Markelic, Maglica und Arweiler hatte sich die Austria gegen eine Fortsetzung der Zusammenarbeit entschlossen.

„Im Profifußball ist es in der Regel so, dass sich die Wege irgendwann trennen. Es gibt Spieler, die den nächsten Schritt in ihrer Karriere setzen wollen. Und es gibt den Verein, der strategische Entscheidungen treffen muss. Insbesondere dann, wenn sich das Budget im Vergleich zu einem Großteil der Konkurrenz vergleichsweise bescheiden darstellt“, erläutert Gorenzel.

Zukunft von Verteidiger Wimmer noch offen

Mit Nicolas Wimmer, dessen Vertrag bei den Waidmannsdorfern ebenfalls am Saisonende ausläuft, befinden sich die Verantwortlichen der Austria weiterhin in Gesprächen. Dem Abwehr-Mann liegt ein Angebot zur Verlängerung vor, ob die Zusammenarbeit über den Sommer hinaus fortgesetzt wird, ist noch offen.

Fest steht, dass das Trainer-Team um Chefcoach Peter Pacult in der Konstellation weiterarbeitet. Jannik Robatsch, Florian Jaritz, Simon Straudi und Christopher Wernitznig hatten ihre Verträge bereits verlängert. Zudem wurden mit Keeper Simon Spari (FAC Wien), Mittelfeld-Mann Tobias Koch (Blau-Weiß Linz) sowie den Angreifern Laurenz Dehl (1. FC Union Berlin, verliehen an FC Viktoria 1889) und David Toshevski (FK Rostov, verliehen an HNK Šibenik) schon vier Zugänge verpflichtet.

Quelle: Austria Klagenfurt / Artikelbild: GEPA