Großes Bundesliga-Gewinnspiel zum Saisonfinale

Die ADMIRAL Bundesliga geht in die finale Phase – und bei Sky Sport Austria gibt es wieder ein großes Gewinnspiel. Hier könnt ihr jetzt ein signiertes Trikot oder einen signierten Fußball eures Lieblingsvereins gewinnen.

Sky-Userinnen und -User können wieder etwas gewinnen! Jetzt teilnehmen und noch rechtzeitig vor dem Ende der Bundesliga-Saison mit den Trikots und Bällen eurer Lieblingsmannschaft ausstatten!

Das könnt ihr gewinnen:

Mit eurer Teilnahme spielt ihr um folgende Preise:

ein signiertes Trikot eurer Lieblings-Bundesligamannschaft

einen Derbystar-Bundesligaball mit Unterschriften eurer Lieblingsmannschaft

Das große Bundesliga-Gewinnspiel zum Saisonfinale

Wenn du am Gewinnspiel teilnehmen möchtest, beantworte die untenstehenden Fragen, gib am Ende deine Daten an und stimme den Teilnahmebedingungen zu. Viel Glück!

Das Gewinnspiel läuft bis Montag, 25. Mai, um 00:00 Uhr. Die Gewinner werden von Sky per E-Mail benachrichtigt. Die Teilnahme- und Nutzungsbedingungen findet ihr hier.

Die ADMIRAL Bundesliga live auf Sky Sport Austria – streame alle Spiele mit Sky X!