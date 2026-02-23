„Großes, großartiges Italien“: Pressestimmen zum Olympia-Abschluss

Mit einer farbenfrohen Schlussfeier sind am Sonntag die Olympischen Winterspiele in Italien zu Ende gegangen. Internationale Medien schwärmen über den Abschluss der Spiele:

Italien

„Gazzetta dello Sport“: „Nach 17 Tagen ist Heim-Olympia zu Ende – und Italien zieht eine glänzende Bilanz. Organisation und sportliche Leistungen sind ein voller Erfolg: Italiens erklärtes Ziel, die 20 Medaillen von den Olympischen Winterspielen 1994 in Lillehammer zu übertreffen, ist erreicht worden. Der Heimvorteil hat als zusätzlicher Antrieb gewirkt“.

„Corriere dello Sport“: „Italien beendet die Heimspiele mit einem Triumph – nicht nur wegen der 30 Medaillen in zwei Wochen. Als Erfolg gewertet wird auch das Konzept der erstmals dezentral organisierten Spiele. Abgesehen von vereinzelten Problemen im Transportbereich hat die Organisation entlang der Achse Mailand-Cortina reibungslos funktioniert“.

„Tuttosport“: „Danke, es war einfach wunderbar! Wir haben saubere und moderne Winterspiele erlebt, die der Welt ein positives Bild Italiens vermittelt haben. Das Land glänzt mit Organisation und positiver sportlicher Bilanz gleichermaßen“.

„Corriere della Sera“: Kaum jemand hätte diesen Winterspielen Erfolg zugetraut. Vorwürfe von Verschwendung, Verzögerungen und Infrastrukturproblemen prägten die Debatte. Am Ende ist die Bilanz durchaus positiv: Das internationale Ansehen Italiens ist gestiegen, die Bergorte melden Rekordzahlen in Sachen Besucher, Mailand erlebt einen außergewöhnlich starken Zustrom von Fans.“

„La Repubblica“: „Die Schlussfeier dieser Winterspiele ist eine Freilicht-Oper: Am letzten Tag finden die dezentralisierten Winterspiele in Verona ihr gemeinsames Herz. Der italienische Alpenbogen verabschiedet sich und wartet jetzt auf die Winterspiele im benachbarten Frankreich.“

Großbritannien

„Guardian“: „Eine charmante Schlussfeier sorgt für den Abschluss der Spiele von Mailand und Cortina. Es waren fantastische Spiele. Danke Mailand-Cortina.“

Frankreich

„Le Parisien“: „Die olympische Fahne in den Händen Frankreichs, die Flamme ist erloschen.“

„Le Figaro“: „Italien hat in Schönheit den Staffelstab an Frankreich weitergegeben. (…) Mailand, Cortina d“Ampezzo und Italien hatten ehrgeizige Pläne, standen vor Herausforderungen und erlebten interne Konflikte, aber letztendlich richteten sie erfolgreiche Spiele aus. “

„Le Monde“: „Die Olympischen Spiele in Mailand-Cortina sind vorbei, die olympische Fahne wird weitergegeben an die Alpen 2030“.

Deutschland

„Süddeutsche Zeitung“: „Va bene così! Schon richtig: Der olympische Geist musste bei diesen Winterspielen aufpassen, dass er sich zwischen den vielen Tälern nicht verläuft. Doch im Vergleich zu den Kunstprodukten von Sotschi, Pyeongchang und Peking hat Italien sehr viel richtig gemacht.“

„Frankfurter Allgemeine Zeitung“: „Die Abschlussfeier in der Arena von Verona war der zweite Teil einer Liebeserklärung der Italiener an die Welt (des Sports) – und an sich selbst. Der Gastgeber Italien hat bei seinem „Heimspiel“ so viele Medaillen abgeräumt wie noch nie bei Olympia. Fast jede vierte holten Athleten aus der überwiegend deutschsprachigen Provinz Südtirol, wo gerade einmal ein Prozent aller Italiener leben. Über diese krasse Form der Überrepräsentierung einer ethnischen Minderheit beim Gewinnen von Edelmetall hat sich in der großen Sportnation Italien noch niemand beschwert.“

USA

„The Athletic“: „Die Veranstaltung bot für jeden Geschmack etwas. Für Liebhaber hoher Kunst und tiefgründiger Symbolik: ikonische Opernfiguren, aufwendige Kostüme, Operngesang, Akrobatik und Tanz. Für Geschichtsinteressierte: Steinbögen aus dem ersten Jahrhundert nach Christus. Und für Pyrotechnik-Fans: Feuer. (…) Die Stimmungsänderung war deutlich spürbar – der Wettkampf war vorbei, Gewinner und Verlierer standen fest, Liebe wurde gefunden und Liebe ging verloren. Alle wirkten entspannter. Sie genossen den Moment, die harte Arbeit war getan.“

„NBC“: „Großes, großartiges Italien, du hast Wort gehalten.“

„CNN“: „Mit Drama, Nervenkitzel, Momenten zum Lachen und zahlreichen packenden Medaillenentscheidungen waren dies Winterspiele, die unvergesslich bleiben werden.“

Spanien

„Marca“: „Die Olympischen Winterspiele Mailand-Cortina d“Ampezzo fanden in der Arena von Verona, begleitet von italienischer Oper, ihren krönenden Abschluss – mit derselben Brillanz und Perfektion, die die gesamte Veranstaltung auszeichneten.“

