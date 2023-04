„Großes Kompliment“: RBS-Trainer Jaissle nach Auftaktsieg zufrieden

Aufgabe erfüllt: Meister Red Bull Salzburg besiegt zum Auftakt der Meistergruppe Austria Klagenfurt klar mit 3:0. Trainer Matthias Jaissle zeigt sich im Sky-Interview durchaus zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft und hebt den Torschützen zum 1:0, Oscar Gloukh, hervor.

„Der Junge hat ein Riesenpotential, hat sich mit dem Tor heute belohnt, auch mit dem Assist, was zum Elfmeter führte. Er hat noch Luft nach oben, das ist das Schöne bei so einem Youngster. Die Zeit bekommt er in den nächsten Wochen, da freuen wir uns drauf“, so Jaissle.