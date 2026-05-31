Großes Tennis langfristig live auf Sky Sport: Sky und die ATP verlängern ihre Partnerschaft bis 2033

Die neue Vereinbarung umfasst die Übertragungsrechte in Österreich, Deutschland und der Schweiz und gilt für alle Verbreitungswege

Hans Gabbe: „Sky Sport ist die unumstrittene Heimat des Tennis in Deutschland und Österreich und bleibt dies auch langfristig. Gemeinsam mit allen Tennisfans freuen wir uns auf Weltklasse-Tennis und viele weitere unvergessliche Momente“

Mark Webster, CEO der ATP Media: „Sky ist seit langem unser zuverlässiger Partner und wir freuen uns sehr, unsere Zusammenarbeit zu verlängern, um den Fans auch weiterhin großartige Unterhaltung zu bieten.“

Weltklasse-Tennis live auf Sky Sport: pro Jahr insgesamt über 100 Turniere und weit über 5.000 Stunden von der ATP Tour, der WTA Tour und den US Open live

Wien, 31. Mai 2026 – Sky Deutschland und die ATP Media, der Medienzweig der ATP Tour, verlängern ihre erfolgreiche Partnerschaft langfristig. Bereits seit 2017 überträgt Sky Sport fast alle Turniere der besten Tennis-Tour der Welt live. Die neue Vereinbarung sieht vor, dass Sky Sport bis Ende des Jahres 2033 der Live-Übertragungspartner der ATP Tour in Österreich, Deutschland und der Schweiz bleibt.

Sky Sport wird weiterhin alle ATP Masters 1000 Turniere, die Nitto ATP Finals und die meisten ATP 500 Turniere umfassend live übertragen. Hinzu kommen ausführliche Übertragungen der ATP 250 Turniere. Höhepunkt jeder Saison auf der ATP Tour sind die Nitto ATP Finals in Turin, in denen die jeweils acht besten Spieler des Jahres um den letzten Titel des Tennisjahres kämpfen. Diese wird Sky Sport ebenso live übertragen wie die Next Gen ATP Finals, bei denen die besten Profis des jeweiligen Jahres antreten, die höchstens 20 Jahre alt sind.

Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization bei Sky Deutschland: „Die letzten Jahre der Weltkarrieren von Roger Federer und Rafael Nadal, das Phänomen Novak Djokovic, der Beginn der neuen Ära um Jannik Sinner und Carlos Alcaraz sowie die vielen großen Erfolge von Alexander Zverev: seit knapp zehn Jahren ist Sky Sport die unumstrittene Heimat des Tennis in Deutschland und bleibt dies auch langfristig. Gemeinsam mit allen Tennisfans freuen wir uns auf Weltklasse-Tennis auf der ATP Tour und viele weitere unvergessliche Momente.“

Mark Webster, CEO der ATP Media: „Sky ist seit langem unser zuverlässiger Partner und wir freuen uns sehr, unsere Zusammenarbeit mit dem Unternehmen zu verlängern, um den Fans auch weiterhin großartige Unterhaltung zu bieten.“

Mit den Übertragungsrechten an der ATP Tour, der WTA Tour und den US Open überträgt Sky Sport insgesamt über 100 Turniere und weit über 5.000 Stunden Weltklasse-Tennis pro Jahr live.

Die Übertragungsrechte an der ATP Tour gelten für sämtliche Verbreitungswege in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein and Südtirol und umfassen ebenfalls die Rechte zur öffentlichen Vorführung in der Gastronomie, in Hotels sowie weiteren Einrichtungen mit Publikumsverkehr, die über Sky Business angeboten werden.