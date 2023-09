Grubeck zum „Wunschlos Liverpool“ von Kapitän Zulj: „Ich habe ihm das schriftlich gegeben“

Traumlos für den LASK in der Gruppenphase der UEFA Europa-League. Die Linzer treffen in Gruppe E auf den Premier-League-Topclub Liverpool, weitere Gegner der Oberösterreicher sind Toulouse und der belgische Verein Union Saint-Gilloise.

Beim nach Monaco zur Auslosung entsandten LASK-Mitarbeiter Valentin Grubeck war im Sky-Interview bei Reporter Uli Köhler nach der Auslosung das Strahlen nicht mehr aus dem Gesicht zu bekommen.

Denn LASK-Kapitän Robert Zulj hatte das Los bereits nach dem gestrigen Weiterkommen in Mostar angekündigt: „Wir haben heute das Spiel gespielt, damit wir weiterkommen und in der Gruppenphase gegen Liverpool spielen.“ Grubeck erzählte im Interview über den Austausch mit dem Kapitän nach dem gestrigen Spiel: „Ich habe mich gestern von unserem Kapitän Robert Zulj verabschiedet und habe ihm das mehr oder weniger schriftlich gegeben, dass wir heute Liverpool ziehen werden. Und ja, genau so ist es gekommen. Und da habe ich mir dieses Schmunzeln nicht verkneifen können.“