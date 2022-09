via

via Sky Sport Austria

Die Freude über den 3:0-Auswärtssieg des FK Austria Wien beim TSV Hartberg rückte für die Wiener aufgrund der neuerlichen Verletzung von Youngster Ziad El Sheiwi in den Hintergrund. Mit seinem Traumtor zur 1:0-Führung ebnete Andreas Gruber der Austria den Weg zum Sieg in der Steiermark.

So glücklich er über sein Tor und die Leistung der Mannschaft war, so emotional äußerte sich der 26-Jährige am Sky-Mikro zu der scheinbar schweren Verletzung seines Teamkollegen.

Auch Austria-Kapitän Lukas Mühl reagiert im Sky-Interview auf die Verletzung von Ziad El Sheiwi