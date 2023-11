Grüll-Abgang im Winter? Nächster Klub zeigt offenbar Interesse

Steht Marco Grüll beim SK Rapid vor einem Abgang im Jänner? Wie das Portal „Deichstube“ berichtet, ist Werder Bremen ins Rennen um den Flügelspieler eingestiegen und befasst sich mit einer Verpflichtung des 25-Jährigen.

Da Grülls Vertrag beim SK Rapid im kommenden Sommer ausläuft, müssten die Hütteldorfer den Offensivspieler immer Winter ziehen lassen, um noch eine Ablöse zu generieren. Grülls Marktwert hält laut „transfermarkt.at“ bei 3,5 Millionen Euro – eine Summe, die Rapid aufgrund der kurzen Restvertragslaufzeit aber nicht aufrufen könnte.

Aber auch eine Vertragsverlängerung beim SK Rapid ist noch nicht vom Tisch. Die Gespräche laufen seit geraumer Zeit, eine Einigung konnte bislang nicht erzielt werden. „Es wird nicht einfach und es ist sicher nicht mit einer weiteren Gesprächsrunde erledigt. Wir werden jedenfalls alles dafür tun, eine Vertragsverlängerung zu schaffen“, hatte Katzer mit Oktober im „Kurier“ verlauten lassen.

In der laufenden Saison absolvierte Grüll für den SK Rapid 20 Pflichtspiele und sammelte dabei 16 Scorerpunkte (zehn Tore, sechs Assists). Neben dem SV Werder waren bereits im Sommer Mainz 05 und Serie-A-Klub Fiorentina am Offensivmann interessiert.

Setzt Grüll die Österreicher-Tradition bei Werder fort?

Mit einem Wechsel nach Bremen könnte Grüll sich in eine Reihe von österreichischen Profis bei Werder einreihen.

Andreas Herzog, Martin Harnik, Zlatko Junuzovic, Marko Arnautovic und Florian Grillitsch trugen bereits das Trikot der Norddeutschen. Mit Marco Friedl und Romano Schmid stehen aktuell zudem zwei rot-weiß-rote Kicker bei den Grün-Weißen unter Vertrag.

Laut „Transfermarkt“ wollen die finanziell angeschlagenen Bremer aber nicht allzu tief für Grüll in die Tasche greifen. Zudem ist der letzte fixe Wintertransfer von Werder bereits vier Jahre her. Romano Schmid wechselte damals für eine Million Euro von Red Bull Salzburg nach Bremen und wurde direkt per Leihe für eineinhalb Jahre beim Wolfsberger AC geparkt.

