Grüll: „Durch die Rote Karte sind wir munter geworden und haben alles reingehaut“

Im 339. Wiener Derby trennten sich Rapid und die Austria mit einem spektakulären 3:3-Remis. Die Rapidler mussten nach dem Ausschluss von Denso Kasius in der 47. Minute in einem furiosen Spiel fast eine komplette Hälfte lang mit zehn Mann bestreiten. Marco Grüll erzielte in der 84. Minute per Freist0ß den Ausgleich für Rapid. Der Torschütze zum Ausgleich analysiert im Sky-Interview das Spiel und spricht über sein Freistoßtor.