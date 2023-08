Grüll, Gale und Cvetkovic-Ersatz: Katzer gibt Transfer-Update

Markus Katzer hat sich im Halbzeit-Interview bei der Partie des SK Rapid gegen die WSG Tirol über mehrere Personalien geäußert.

Marco Grüll wurde in den letzten Wochen mehrfach mit einem Abgang von Rapid in Verbindung gebracht. „Man wird sehen, was die nächsten Tage bringen. Die Deadline ist Transferschluss,“, meinte Katzer.

Ein möglicher Ersatz für den Linksaußen könnte Thierry Gale vom georgischen Verein FC Dila Gori sein. Dazu sagte der Rapid-Sportchef: „Er ist ein sehr, sehr interessanter Spieler.“ Laut Sky-Informationen wird der 21-jährige Offensivspieler in Kürze nach Wien-Hütteldorf wechseln.

Die Verletzung von Nenad Cvetkovic hat eine Loch in die Rapid-Abwehr gerissen. Die Grün-Weißen sehen sich nach einem Ersatz um. „Wir suchen, das kann ich bestätigen. Wir werden aber nicht einfach einen Transfer machen“, sagte Katzer.