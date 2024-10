Grüll mit Premierentor! Bremen gewinnt auch in Wolfsburg

Werder Bremen bleibt in dieser Saison eine Macht in der Fremde, der VfL Wolfsburg hingegen daheim harm- und sieglos. Dabei erzielt der Ex-Rapidler Marco Grüll sein erstes Bundesliga-Tor für Werder Bremen.

Zum Abschluss des 7. Spieltags drehte das Gäste-Team von Trainer Ole Werner einen frühen Rückstand und gewann in Überzahl hochverdient mit 4:2 (1:1).

Mitchell Weiser (45.+5), Felix Agu (51.), Marvin Ducksch (67.) und Marco Grüll (72.) schossen vor 28.917 Zuschauern den dritten Auswärtssieg in Serie heraus. Tiago Tomas (19.) hatte die Wölfe, bei denen der ehemalige Austrianer Patrick Wimmer nach einem harten Einsteigen gegen Grüll noch die Rote Karte sah (68.), zunächst mit einem Ping-Pong-Tor in Führung gebracht. Joakim Maehle (79.) verkürzte in der Schlussphase auf 2:4.

Wolfsburg wartet damit saisonübergreifend seit mehr als fünf Monaten auf einen Heimsieg und rutschte mit nur sieben Punkten auf den 13. Tabellenplatz ab. Bremen macht einen großen Satz auf Rang acht (11 Punkte).

