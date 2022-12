Mit Kroatien und Marokko stehen zwei Überraschungsmannschaften im Halbfinale. Beide träumen nun vom ganz großen Coup – zurecht. Die Gründe für das überraschendste Finale der WM-Geschichte.

Während Kroatien bereits 2018 im Finale der Weltmeisterschaft stand und nun nach dem überraschenden Ausschalten von Titelfavorit Brasilien erneut den Finaleinzug vor Augen hat, will sich Marokko auf der Euphorie-Welle bis ins Finale tragen lassen.

Bei den Kroaten ist der Faktor Erfahrung ein großer Pluspunkt. 27,4 Jahre beträgt das Durchschnittsalter des kroatischen Kaders, junge Spieler wie der 20-Jährige Josko Gvardiol, der von seinem Trainer Zlatko Dalic unlängst als „bester Innenverteidiger der Welt“ betitelt wurde, können von erfahrenen Spielern wie Dejan Lovren (33) lernen und neben ihnen brillieren.

Das Herzstück Kroatiens ist zudem die Mittelfeld-Zentrale. Modric, Brozovic und Kovacic, alle bei internationalen Top-Klubs gesetzt, bringen nicht nur viel Erfahrung mit, sondern schaffen auch Ruhe im Spiel. „Bei ihnen ist der Ball sicherer als das Geld auf der Bank“, beschrieb Abwehrspieler und Teamkollege Josip Juranovic die Mittelfeld-Achse aus den drei Top-Stars.

Sechs Mal musste Kroatien insgesamt bei dieser und der letzten WM ins Elfmeterschießen, alle sechs gewannen sie. Während im Viertelfinale die Brasilianer Nerven zeigten, trafen alle vier kroatischen Schützen. Acht Spieler aus dem WM-Kader von 2018 sind auch in Katar wieder dabei, Mario Mandzukic sitzt dazu als Co-Trainer mit auf der Bank.

Die Mannschaft von Dalic weiß um ihre Qualitäten und beweist in den wichtigsten Momenten Nervenstärke. Der Glaube, Argentinien zu schlagen und erneut wie vor vier Jahren ins WM-Finale einzuziehen, ist bei den Kroaten vorhanden.

Auch im Tor hat Kroatien einen großen Rückhalt: Schlussmann Dominik Livakovic hielt drei Elfmeter gegen Japan und einen gegen Brasilien. Doch auch im Spiel bewies er seine Klasse mehrfach und ließ im Viertelfinale Neymar & Co. mit einigen Glanzparaden verzweifeln.

Diesen Rückhalt im Tor haben auch die Marokkaner: Yassine Bounou, genannt „Bono“ wurde mit zwei gehaltenen Elfmetern, sowie einigen starken Paraden gegen Spanien zum „Man oft the Match“ gekürt, in fünf WM-Spielen kassierte er nur ein Gegentor – er ist zudem der erste afrikanische Torhüter, der bei einer Weltmeisterschaft dreimal ohne Gegentreffer blieb.

3 – Yassine Bounou, who made his 50th appearance for Morocco tonight, is the first African goalkeeper to record three clean sheets in a single edition of the World Cup. Heroic. pic.twitter.com/xW3DEN6LAL

— OptaJoe (@OptaJoe) December 10, 2022