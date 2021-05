Grünwald: Austria Klagenfurt “könnte eine Option sein”

Die Zukunft von Austria-Wien-Kapitän Alexander Grünwald ist weiter offen. Der Vertrag des 32-Jährigen läuft im Sommer aus, im Sky-Interview signalisiert er Interesse an einer Vertragsverlängerung in Wien-Favoriten. Jedoch könnte auch Austria Klagenfurt “eine Option sein”.

“Es macht mich sehr stolz bei so einem Klub 300 Pflichtspiele zu absolvieren. Ich hoffe, dass noch ein paar dazukommen. Wir haben schon ein paar Gespräche gehabt und ich habe deponiert, was ich mir vorstellen kann und dann wird man sehen was herauskommt. Ich fühle mich noch konkurrenzfähig, probiere der Mannschaft zu helfen, wenn ich von draußen reinkomme oder in der Kabine. Ich denke, dass ich die eine oder andere Rolle gut ausfüllen könnte”, sagt Grünwald.

Über das angebliche Interesse des wahrscheinlichen Bundesliga-Aufsteigers sagt der gebürtige Klagenfurter: “Ich bin in Klagenfurt geboren, hab meine Kindheit dort verbracht. Es könnte eine Option sein. Ich hab noch keinen Kontakt gehabt. Was mein Berater im Hintergrund macht, weiß ich nicht.”

Artikelbild: GEPA