Grünwald: “Bei Elf gegen Elf wäre was möglich gewesen”

Rückschlag für Austria Wien: Nach elf Spielen müssen die Wiener wieder eine Niederlage hinnehmen – samt Roter Karte und Eigentor. Dementsprechend enttäuscht reagierte Kapitän Alexander Grünwald im anschließenden Sky-Interview.

Schon nach rund zwanzig Sekunden musste die Austria einem Rückstand hinterherlaufen. “Der erste Gedanke war dann eigentlich schon wieder aufrichten. Es war noch genügend Zeit, um das Spiel zu drehen”, wollte Grünwald den frühen Gegentreffer nicht überbewerten.

Der Platzverweis von Maximilian Sax in der 31. Minute schwächte die Mannschaft aber weiter. “Mit einem Mann weniger war es dann sehr schwer. Ich glaube bei Elf gegen Elf wäre trotzdem was möglich gewesen”, meinte der Mittelfeldspieler in Hinblick auf einen Austria-Stangenschuss in der ersten Spielhälfte.

An der schlussendlichen Niederlage wollte Grünwald nichts schönreden: “Am Ende war’s dann einfach zu wenig und das müssen wir uns gefallen lassen.”