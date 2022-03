Grünwald lässt Zukunft offen: „Vieles möglich und ich mache mir Gedanken“

Alexander Grünwald von Austria Wien war am Montag bei „Dein Verein – Double Check“ per Schalte zu Gast. Der Routinier sprach u.a. über das Wiener Derby sowie seine Zukunft:

…über seine Zukunftsperspektiven: „Es ist sehr viel möglich und ich mache mir meine Gedanken, in welche Richtung ich gehen will. Ich bin dem Verein sehr dankbar. Es ist heutzutage unüblich so lange bei einem Verein zu bleiben. Momentan macht es Spaß. Im Verein sprechen wir auch über meine Perspektiven. Ich bin auch im Besitz der B-Lizenz und würde auch gerne die A-Lizenz weitermachen. Ich möchte auch heuer mein Studium abschließen. Ob ich jetzt noch ein Jahr Fußball spiele oder nicht, ist die Frage, die ich mir jetzt selbst stelle und beantworten muss. Die Entscheidung muss ich treffen und die wird nicht der Verein für mich treffen. Das wird in Absprache mit der Familie sein. Ich habe viele Verletzungen hinter mir und da stellt man sich die Frage, ob man diesen Schritt weitergehen will und eine Verletzung riskieren möchte oder gesund aus der Karriere rauskommen. Ein bisschen Zeit habe ich noch, aber in den nächsten ein, zwei Monaten muss eine Entscheidung her.“

…über das Wiener Derby und seine Statistik: „Wenn man so lange ungeschlagen ist, gefällt das jedem Austrianer. Wir wollten gewinnen, das ist uns aber nicht gelungen. Am Ende des Tages geht das Ergebnis in Ordnung. Das Derby ist für mich das größte Spiel in Österreich. So ein Spiel spielen zu dürfen, dafür trainiert man jeden Tag. Die Kulisse war atemberaubend. Es ist schön, dass ich das ein oder andere Mal dabei sein durfte.“

…über die Emotionalität des Derbys: „Emotionen gehören zum Derby immer dazu. Da wacht man in der Früh auf und es kribbelt schon. Man geht da ganz anders rein als in ein normales Spiel. Man weiß, dass das Spiel eine besondere Bedeutung für die Fans und das Umfeld hat. Das Spiel möchte man auch unbedingt gewinnen. Ich bin froh, dass meine Derby-Bilanz positiv ist.“

Bild: GEPA