Grujcic kehrt nach Lustenau zurück

via

via Sky Sport Austria

Der Lustenauer Darijo Grujcic kehrt nach zwei Jahren zum SC Austria Lustenau zurück. Nach seinem Engagement beim FC Wacker Innsbruck wechselt der Defensivmann ablösefrei an den Rhein und unterschreibt einen Vertrag bis 2024.

Darijo Grujcic verließ die Austria im Sommer 2020 und wechselte ins benachbarte Bundesland zum Tiroler Traditionsverein. Insgesamt kam der gebürtige Lustenauer in den zwei Jahren auf 45 Einsätze für den FC Wacker Innsbruck. In der kürzlich zu Ende gegangenen Saison stand der Linksfuß für die Tiroler in 17 Pflichtspielen auf dem Platz.

Vor seinem Wechsel an den Tivoli konnte der Verteidiger bei Grün-Weiß bereits voll überzeugen und kam von 2018 von 2020 50 Mal zum Einsatz. Der junge Vorarlberger stammt aus der Nachwuchsabteilung des FC Lustenau und durchlief sämtliche Mannschaften der Akademie Vorarlberg, ehe er 2017 zum FC Dornbirn wechselte. Ein Jahr später konnte Grujcic mit dem Wechsel zur Austria seine ersten Schritte im Profifußball machen, entwickelte sich schnell zum Stammspieler und erreichte mit der Mannschaft 2020 das ÖFB-Cup-Finale.

„Freue mich, dass ich zurück in meiner Heimat bin“

„Ich freue mich sehr, dass ich wieder zurück in meiner Heimat bin. Das erste Zweitliga-Spiel habe hier gemacht und nun darf ich auch meine ersten Bundesliga-Spiele in diesem Trikot bestreiten. Ich wohne wenige Minuten vom Stadion entfernt und kenne im Verein bereits alle. Ich kann es kaum mehr erwarten, bis es endlich losgeht und freue mich schon auf die kommende Zeit“, sagte Darijo Grujcic.

„Vor zwei Jahren haben wir sehr bedauert, dass Darijo den Verein Richtung Innsbruck verlassen hat. Aber schon damals hat er sich – in der für ihn persönlich schwierigeren Zeit – charakterlich immer vorbildlich verhalten und sich voll mit dem Verein identifiziert hat. Der Kontakt ist trotz seines Wechsels nie abgerissen und Darijo wusste, dass unsere Tür für ihn immer offen stand und er aufgrund seiner unbestrittenen sportlichen Qualitäten und seiner Persönlichkeit eine sehr hohe Wertschätzung bei der Austria genießt. Wir freuen uns deshalb umso mehr, dass sich der Kreis nun wieder schließt und er mit zwei Jahren mehr Erfahrung als gereifterer Spieler zur Austria zurückkehrt. Gemeinsam gehen wir jetzt den spannenden Schritt in die Bundesliga“, so Sportkoordinator Alexander Schneider.

(Presseaussendung: SC Austria Lustenau)