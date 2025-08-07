Grundsätzliche Einigung! Sesko vor Transfer in die Premier League

Der Abschied von Stürmer Benjamin Sesko vom deutschen Bundesligisten RB Leipzig dürfte kurz bevorstehen.

Nach Sky Sport Informationen hat RB Leipzig am Donnerstag eine grundsätzliche Einigung mit Manchester United erzielt, nachdem sich Benjamin Sesko für die Red Devils entschieden hatte. Das Ablösepaket liegt inklusive Bonuszahlungen bei 85 Millionen Euro, außerdem unterschreibt der slowenische Nationalspieler einen Vertrag bis 2030 auf der Insel. Der Medizincheck steht noch aus, ist nach Sky Sport Informationen aber noch in dieser Woche geplant.

Sesko verzichtet auf Gehalt

Um den Deal mit United zu ermöglichen, verzichtet der RB-Stürmer auf Gehalt – so hätte der 22-Jährige bei Newcastle United mehr verdienen können. Auch seine Agentur um Chef Elvis Basanovic verzichtet auf einen erheblichen Teil der Provision. Das war notwendig, um den Wechsel zu Manchester United zu realisieren.

Wie Sky Sport berichtete, gab es zuletzt einen Zweikampf zwischen Newcastle United und Manchester bezüglich der Verpflichtung Seskos. Das Rennen machte nun ManUnited. Bei den Engländern ist der 22-Jährige nach der schlechtesten Saison in den vergangenen 51 Jahren Teil des anstehenden Umbaus und Neuaufbaus der Mannschaft.

39 Tore in 87 Spielen

Für Leipzig hat Sesko seit seinem Wechsel von RB Salzburg im Sommer 2023 87 Pflichtspiele absolviert, in denen er 39 Tore erzielte und acht weitere vorbereitete. Ein Abgang des Angreifers hatte sich jedoch in den vergangenen Tagen bereits angedeutet, beim Testspiel am Samstag gegen Atalanta Bergamo (1:2) war Sesko nicht im Kader der Leipziger gewesen.

Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer hatte dies mit einem möglichen Transfer begründet und von einem „sehr konkreten Interesse mehrerer Klubs“ gesprochen. Nach dem Abgang von Josko Gvardiol, der im Sommer 2023 für 90 Millionen Euro zu Uniteds Stadtrivalen Manchester City gewechselt war, läge Sesko auf Rang zwei der Rekord-Abgänge der Leipziger.

