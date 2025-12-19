Guardiola-Abschied im Sommer? „Steht derzeit nicht zur Debatte“

Starcoach Pep Guardiola (54) ist den Fragen nach einem möglichen Abschied von Manchester City im kommenden Sommer ausgewichen. „Der Verein muss vorbereitet sein, aber dieses Thema steht derzeit nicht zur Debatte“, sagte der Katalane am Freitag.

Unter der Woche hatte es Medienberichte gegeben, wonach der englische Fußball-Spitzenklub bereits Ausschau nach einem Nachfolger für den Fall eines Guardiola-Abgangs nach der Saison halten soll.

„Ich verstehe diese Frage, wenn mein Vertrag ausläuft, aber Sie haben ganz richtig gesagt, dass ich noch 18 Monate habe, und darüber bin ich sehr froh und glücklich“, sagte Guardiola, der seit 2016 in Manchester arbeitet und dessen Kontrakt bis 2027 läuft: „Ich bin hier. Was passieren wird, wer weiß? Diese Frage kommt jede Saison irgendwann auf. Ich werde nicht für immer hier sein. Was geschehen soll, wird geschehen.“

Einem Bericht von The Athletic zufolge steht Enzo Maresca vom FC Chelsea ganz oben auf der Liste der City-Klubchefs. Der Teammanager der Blues reagierte am Freitag verhalten auf die Gerüchte. „Das berührt mich überhaupt nicht, weil ich weiß, dass es sich zu 100 Prozent um Spekulationen handelt“, sagte Maresca. Auf die Frage, ob er auch in der nächsten Saison an der Stamford Bridge arbeiten werde, antwortete der Italiener: „Auf jeden Fall, ja.“

(SID) / Foto: IMAGO