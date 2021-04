“Guardiola beendet seinen Fluch” – Pressestimmen zum BVB-Aus

via

Der BVB scheitert trotz starker Leistung im Viertelfinale der Königsklasse. So reagiert die Weltpresse auf das Duell gegen Manchester City.

ENGLAND

Guardian: “Pep Guardiola huldigt Phil Foden und ist davon überzeugt, dass Manchester City Geschichte schreibt.”

Sun: “Fodens Donnerschlag krönt das Comeback, nachdem Bellingham Peps Quadruple-Traum gefährdete. Phil Foden muss gespürt haben, wie sehr Pep Guardiola gelitten hat. Denn als der junge Maestro den Ball in die Maschen haute, sprintete er direkt zu seinem Trainer und herzte ihn in einer langen Umarmung.”

BBC: “Bist du bereit, Kylian Mbappe? Manchester City will noch mehr Geschichte schreiben.”

Independent: “ManCity vertreibt die Champions-League-Dämonen.”

SPANIEN

Marca: “Endlich! Guardiola beendet seinen Fluch mit City. Die Gespenster von Monaco, Liverpool, Tottenham und Olympique Lyon tauchten mit Bellinghams Tor wieder auf, aber sie verschwanden in der zweiten Halbzeit.”

Sport: “Peps City beendet den Viertelfinalfluch. Dortmund hielt speziell in der Anfangsphase gut dagegen.”

El Mundo Deportivo: “Guardiola schafft es im fünften Anlauf endlich, Manchester City ins Halbfinale zu führen. Dortmund verteidigte gut und stand für eine halbe Stunde sogar unter den besten Vier. Und das, obwohl Haaland so gut wie unsichtbar blieb. Aber eine ungeschickte Aktion von Can erweckte City zum Leben.”

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: “Willkommen zurück, Pep! Nach fünf Jahren findet Guardiola wieder den Weg ins Halbfinale. Gegen die schrecklichen Jungs von Borussia Dortmund hat Guardiola jedoch viel leiden müssen.”

Corriere dello Sport: “Borussias Abwehr um den zeitlosen Mats Hummels hält den Hieben von Manchester City stand, doch die Verteidigung muss ab einem gewissen Punkt kapitulieren. Superstar Haaland glänzt nicht.”

FC Liverpool – Real Madrid

ENGLAND

Guardian: “Liverpool klatscht gegen eine weiße Wand. Das Team von Zinedine Zidane ist eine Supermacht, die auf große Persönlichkeiten baut, die sich ihrer eigenen Version der Ereignisse immer sicher sind.”

Sun: “Die Reds schaffen es nicht, die Magie von Anfield wiederzuerlangen. Es gab kein herzzerreißendes Drama. Kein frühes Liverpooler Tor, das die Herzen höher schlagen ließ. Keine Fans im Kop, die in der zweiten Halbzeit den Ball ins Tor saugen.”

Independent: “Jürgen Klopp musste sich nach der miserablen Leistung im Hinspiel gegen Real Madrid über das Ausscheiden seiner Mannschaft ärgern. Den Gastgebern gelang es nicht, eines ihrer berühmten Comebacks in Europa zu feiern.”

SPANIEN

Marca: “Real ist zurück! Sie wussten an der Anfield Road gegenzuhalten. Die Paraden von Courtois, die Abgeklärtheit von Nacho und ein enormer Casemiro bremsen die wütenden Angriffe Liverpools.”

AS: “Unschlagbar. Real ist wieder im Halbfinale der Champions League aufgrund der großen Widerstandsfähigkeit. Ein fantastisches Spiel von Courtois, Nacho und Militao. Das ist genau das Real, das wir so oft in der Champions League gesehen haben. Real musste leiden, um weiterzukommen.”

El Mundo Deportivo: “Die Weißen überleben die Angriffsmaschinerie der Reds und stehen jetzt im Halbfinale gegen Chelsea. Das Abschlusspech der Liverpooler wurde zu ihrem Verhängnis. Liverpool zeigte sich viel aktiver als in Madrid, doch es reichte nicht, um das Ding noch zu drehen.”

ITALIEN

Corriere dello Sport: “Klopps schwarzes Jahr. Die Reds spielen mit Stolz und Würde, doch gegen die Spanier genügt ihr Einsatz nicht. Sie nutzen nicht alle Gelegenheiten aus.”

Gazzetta dello Sport: “Klopps Liverpool ist eine gewöhnliche Mannschaft, ohne Energie und mit beschränkter Technik. Zidane dagegen weiß es, das Beste aus seinem Kader zu machen. In neun Tagen hat er Liverpool und Barca versenkt.”

Tuttosport: “Real vernichtet die Aufholjagd Liverpools. Die Engländer verabschieden sich von der Champions League zum zweiten Mal in Folge, unter den Hieben einer Madrider Mannschaft. Am 11. März 2020 hatte Simeones Atletico Klopps Truppe versenkt. Real Madrids Jungs beißen die Zähne zusammen und kämpfen hart. Lob für einen Topklub, der an Kaviar und Champagner gewöhnt ist.”

