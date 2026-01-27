Guardiola entschuldigt sich für Schiri-Kritik

Starcoach Pep Guardiola von Manchester City hat sich für seine bissige Kritik an Schiedsrichter Farai Hallam entschuldigt.

„Wenn er beleidigt ist, dann tut es mir sehr leid. Ich weiß, dass es beim Debüt nicht einfach ist, und es ist nun einmal passiert. Jeder ist so sensibel, das weiß ich“, sagte der Katalane vor dem Champions-League-Spiel gegen Galatasaray (Mittwoch, 21.00 Uhr/live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X!).

Hallam hatte am Wochenende beim Spiel von ManCity gegen die Wolverhampton Wanderers (2:0) seinen Einstand in der Premier League gegeben. Guardiola spottete nach dem Schlusspfiff, der Schiedsrichter habe „ein grandioses Debüt hingelegt, jetzt kennt ihn jeder“.

Hallam hatte den Citizens einen Elfmeter verwehrt. Er blieb auch bei seiner Entscheidung, nachdem ihn der Video-Assistent aufgrund eines vermeintlichen Handspiels an den Bildschirm geschickt hatte. „Ich glaube, es ist das erste Mal, dass sie zum Bildschirm gehen und einen Elfmeter nicht geben“, sagte Guardiola.

Auf die Frage, ob er seine Kommentare vom Wochenende für überzogen halte, sagte der City-Coach, er habe Verständnis dafür, dass Schiedsrichter-Chef Howard Webb und weitere Referees Hallam in Schutz genommen hatten. „Sie verteidigen einander, das ist völlig verständlich. Sie müssen das tun“, sagte er, betonte aber auch: „Gleichzeitig muss ich meinen Klub verteidigen.“

