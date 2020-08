Guardiola hadert nach CL-Aus: “Plan ist nicht aufgegangen”

via

Pep Guardiola bleibt der Champions-League-Triumph mit Manchester City weiter verwehrt, die nächste Hürde von Bayern München auf dem Weg zum Triple heißt überraschend Olympique Lyon. Die Franzosen besiegten die Citizens in Lissabon 3:1 (1:0) und fordern am Mittwoch im Halbfinale den deutschen Rekordmeister.

Zuvor hatte Lyon, das zuletzt 2010 in der Runde der letzten Vier stand und damals gegen die Bayern ausschied, bereits Juventus Turin mit Superstar Cristiano Ronaldo aus dem Wettbewerb geworfen. Maxwell Cornet (24.) hatte die Franzosen in Führung gebracht, Kevin de Bruyne traf zum Ausgleich (69.). Moussa Dembele (79./87.) machte mit einem Doppelpack alles klar.

Guardiola: “Es ist schade”

Der ehemalige Bayern-Coach Guardiola schaffte es damit auch im vierten Anlauf nicht, mit Manchester ins Halbfinale einzuziehen. In den vergangenen beiden Jahren war Guardiola mit City jeweils im Viertelfinale ausgeschieden, in der Saison 2016/2017 war bereits das Achtelfinale Endstation gewesen. Mit einem Erfolg hätte der Katalane die Bestmarke von acht Halbfinalteilnahmen seines Erzrivalen Jose Mourinho eingestellt.

“Wir haben es nicht so gemacht, wie wir es müssen, das ist schade”, sagte de Bruyne im Sky-Interview: “Ich denke, in der zweiten Halbzeit haben wir ein gutes Spiel gemacht. Wir geben aber Lyon zwei Geschenke.”

Lyon eiskalt

Lyon machte seinem Ruf als Favoritenschreck von Beginn an alle Ehre. Die hochkarätige Offensive der Citizens fand kein Durchkommen – und Olympique schlug effektiv zu. Der Favorit versuchte es, rannte an – und schaffte es dennoch nicht, den Gegner wirklich in Verlegenheit zu bringen. Der verletzte Stürmerstar Sergio Aguero wurde im Team von Pep Guardiola schmerzlich vermisst.

