Guardiola kritisiert City-Stars nach League-Cup-Aus

via

via Sky Sport Austria

Trainer Pep Guardiola ist nach der 0:2-Niederlage von Manchester City im League Cup gegen Liga-Schlusslicht Southampton mit seinen Spielern hart in Gericht gegangen.

„Das bessere Team hat gewonnen. Heute waren wir nicht einmal in der Nähe davon, wer wir eigentlich sind. Wir waren nicht darauf vorbereitet, in diesem Wettbewerb zu spielen und ins Halbfinale einzuziehen“, sagte Guardiola auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. „Wenn man nicht bereit ist, dieses Spiel zu spielen, kommt man immer einen Ticken zu spät und schießt kein Tor“, sagte er weiter. Der Spanier sprach zudem von einem „schlechten Abend.“

Grund für seinen Frust dürfte auch die magere Offensivleistung seiner Mannschaft gewesen sein. Manchester City gab gegen die Saints keinen einzigen Schuss aufs Tor der Hausherren ab. Die Citizens verbuchten zwar sieben Abschlüsse, allerdings gingen alle Schüsse vorbei oder wurden geblockt. Damit stellte die Guradiola-Elf einen alten Negativrekord aus dem Jahr 2018 in einer Partie gegen Liverpool ein, als ebenfalls kein einziger Schuss aufs Tor des Gegners kam.

City vor Manchester-Derby unter Druck

Ohne Stars wie Erling Haaland und Kevin de Bruyne in der Startelf, die bereits drei Tage zuvor beim 4:0-Sieg in der dritten FA-Cup-Runde gegen den FC Chelsea geschont worden waren, setzten sich die Skyblues vor dem prestigeträchtigen Stadtderby unter Druck.

In der Liga beträgt der Rückstand auf Tabellenführer FC Arsenal vor dem Duell am Samstag (13.30 Uhr live und exklusiv auf Sky – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) mit Manchester United bereits fünf Punkte. Guardiola kündigte Veränderungen an – mit ungewöhnlichen Worten: „Ich habe ein paar Ideen und Gedanken – lächerliche für ein Spiel gegen United.“

Bild: Imago