Guardiola lässt ManCity-Stars wiegen

Teammanager Pep Guardiola schickt die Profis von Manchester City vor Weihnachten auf die Waage. Wie der Spanier verriet, wurden alle Spieler vor der kurzen Pause über die Feiertage gewogen.

Für den Fall, dass einige von ihnen beim Festtagsschmaus zu sehr zugeschlagen haben sollten, drohte der Coach gar, sie aus dem Kader für die kommende Premier-League-Partie am 27. Dezember (13.30 Uhr live auf SkyPL – mit Sky X live streamen) bei Nottingham Forest zu streichen.

„Sie kommen am 25. zurück, und ich werde dort sein, um zu kontrollieren, wie viele Kilo sie zugenommen haben, ob sie fett geworden sind“, sagte Guardiola: „Wenn sie nach drei Tagen zurückkommen, möchte ich sehen, wie sie aussehen. Sie dürfen essen, aber ich möchte sie kontrollieren.“ Ein Spieler, der vor Weihnachten in Topform war und danach drei Kilo mehr wiege, werde „in Manchester bleiben“, so Guardiola: „Er wird nicht mit nach Nottingham reisen.“

Manchester feiert Sieg gegen West Ham

Ihr letztes Spiel vor Weihnachten hatten die Citizens am vergangenen Samstag mit 3:0 gegen West Ham United gewonnen. Anschließend, so Guardiola, hätten die Spieler um einen zusätzlichen freien Tag am Sonntag gebeten: „Ich habe gesagt: Nein, weil ihr nicht gut genug gespielt habt.“ Entsprechend fand am Sonntag das Spielersatztraining statt, ehe die Profis zu ihren Familien entlassen wurden.

Guardiola betonte unterdessen die Bedeutung der besinnlichen Tage für die Spieler. „Der Spielplan ist so eng getaktet, dass die Spieler abschalten müssen.“ Seine Stars sollen „zu ihren Familien gehen und den Fußball vergessen. Das ist gut so. Es ist sehr anstrengend für sie, den Trainer jeden Tag zu sehen.“

(SID)

Beitragsbild: Imago