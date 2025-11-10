Guardiola nach Jubiläum „stolz und dankbar“

Manchester City hat mit einem Statementsieg in der englischen Fußball-Premier-League Leader Arsenal den Kampf angesagt. Der 3:0-Heimerfolg über Meister Liverpool am Sonntag bedeutete zugleich ein erfolgreiches Jubiläum für Pep Guardiola.

„Ich möchte mich bei den Spielern und dem Trainerstab für dieses Geschenk bedanken“, sagte der Katalane, der seinen 716. Sieg im 1.000. Spiel als Trainer feierte. „Ich bin stolz darauf, das in Manchester mit meinem Verein City tun zu dürfen.“

Der Tabellenzweite verkürzte damit den Rückstand auf die Gunners, die am Samstag in Sunderland (2:2) Punkte liegen gelassen hatten, auf vier Zähler. Guardiola nahm sich am Sonntag Zeit, seinen „Tausender“ Revue passieren zu lassen. Der 54-Jährige hat seit seinen Anfängen 2007 als Coach der zweiten Mannschaft des FC Barcelona mit dem Einser-Team der Katalanen, dem FC Bayern München und City unter anderem zwölf nationale Meisterschaften und drei Champions-League-Titel gewonnen. „Ich denke, meine Zeit bei Barcelona B ist das Fundament für viele Dinge.“

City ist für Guardiola auf dem richtigen Weg

Er habe damals viel gelernt. „Ich werde die Jungs aus dieser ersten Saison nie vergessen“, meinte Guardiola. „Für mich war es etwas ganz Besonderes, das 1.000 Spiel vor meiner Familie und vor allem gegen Liverpool zu bestreiten.“ Mit Blick auf die aktuelle Spielzeit sagte der Spanier, er habe ein „gutes Gefühl“. Wenn man konstant bleibe, werde man im nächsten Frühjahr vorne mit dabei sein. „Im Oktober und November gewinnt man nicht die Premier League“, sagte Guardiola. Es gewinne jene Mannschaft die Liga, die jeden Monat wachse. Und da sei City auf dem richtigen Weg.

Laut Guardiola ist die Woche vor der Länderspielpause eine wichtige gewesen. Nach dem klaren Sieg in der Champions League gegen Dortmund (4:1) wurde Liverpool, gegen das man in der Vorsaison zwei Mal verloren hatte, eine Beute der dominanten „Skyblues“. „Ich habe zu den Jungs gesagt: ‚Macht es heute nicht, weil Arsenal nicht gewonnen hat. Macht es für uns selbst gegen den englischen Meister. Zeigt ihnen, dass wir es schaffen können.‘ Ich denke, heute haben wir es bewiesen.“

Für Liverpool, das auf Rang acht zurückfiel, war es hingegen bereits die fünfte Liga-Pleite. In der gesamten Meistersaison hatten die Reds nur vier Niederlagen kassiert. „Wir müssen uns verbessern. Das ist offensichtlich“, sagte LFC-Coach Arne Slot. Von der überzeugenden Performance beim 1:0-Erfolg unter der Woche gegen Real Madrid war im Liga-Schlager wenig zu sehen. „Alle sind enttäuscht“, meinte der Niederländer. City sei speziell in der ersten Hälfte „die deutlich bessere Mannschaft“ gewesen, so Slot. „Das Letzte, worüber ich jetzt sprechen sollte, ist der Titelkampf. Wir sollten uns zuerst darauf konzentrieren, Ergebnisse zu erzielen, bevor wir überhaupt daran denken können. Die Realität ist, dass wir Achter sind.“

(APA) / Bild: Imago