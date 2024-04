Guardiola: Real erneut auszuschalten „fast unmöglich“

Laut Manchester Citys Teammanager Pep Guardiola ist es „fast unmöglich“, Champions-League-Rekordsieger Real Madrid zwei Jahre nacheinander aus der Königsklasse zu befördern.

„Vor zwei Jahren sind wir hier in den letzten Minuten ausgeschieden. In der vergangenen Saison haben wir gewonnen (1:1 im Hinspiel, 4:0 im Rückspiel, d. Red.)“, erklärte der Katalane vor dem Viertelfinal-Hinspiel am Dienstag (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass) in Madrid weiter.

Guardiola: „Müssen versuchen, ihnen weh zu tun“

Das Duell der beiden Topklubs ihrer Länder habe sich „in den letzten Jahren zu einem Klassiker entwickelt“, sagte Guardiola – bereits zum vierten Mal in den vergangenen fünf Spielzeiten kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen dem spanischen Rekordmeister und dem amtierenden Titelträger Englands.

„Jeder kennt ihre Stärke in den Übergängen. Wir müssen versuchen, ihnen weh zu tun, sie zu bestrafen und ihnen klarzumachen, dass wir hier sind, um Tore zu schießen“, kündigte Guardiola an: „Wir reden hier von Real Madrid, das die Fähigkeit hat, viele Aspekte des Spiels zu kontrollieren. Aber wir müssen versuchen, unser Spiel durchzusetzen.“

Die Citizens müssen bei ihrem Projekt Titelverteidigung am Dienstag auf ihre beiden etatmäßigen Außenverteidiger Kyle Walker und Nathan Ake verzichten. Der frühere Leipziger Bundesliga-Profi Josko Gvardiol ist weiterhin fraglich.

(SID)/Bild: Imago