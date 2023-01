Guardiola schwärmt von Haaland: “Lebt 24 Stunden am Tag für Fußball“

Pep Guardiola war in seiner Lobeshymne auf Erling Haaland kaum zu bremsen.

Dass der ehemalige Dortmunder am Sonntag beim 3:0-Heimsieg von Manchester City gegen die Wolverhampton Wanderers zum vierten Mal in dieser Saison einen Dreierpack schnürte, versetzte auch seinen Trainer in Verzückung. „Er lebt 24 Stunden für seine Profession, Arbeit, Leidenschaft, Liebe“, sagte der Guardiola.

Genau das wünscht sich der zuletzt sehr kritisch mit seiner Mannschaft ins Gericht gehende 52-jährige Katalane eigentlich von allen seinen Akteuren. Haaland liefert seit seinem Wechsel in die Premier League im vorigen Sommer so zuverlässig wie zuvor in Dortmund und Salzburg. „Die Zahlen sind unglaublich“, stellte Guardiola fest.