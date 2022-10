Guardiola über Haaland-Wahnsinn: „Das hat er schon in Österreich gemacht“

Schon wieder ein Dreierpack, schon wieder ein Rekord – Erling Haaland versetzt nicht nur Fußball-England, sondern selbst seinen nach Perfektion strebenden Trainer Pep Guardiola ins Staunen. „Wir haben dieses unglaubliche Gefühl, dass er immer hungrig aussieht und so konkurrenzfähig ist. Die Zahlen sind beängstigend“, sagte der Trainer von Manchester City nach dem beeindruckenden 6:3-Sieg am Sonntag gegen den Erzrivalen Manchester United und erklärte weiter: „Was Erling heute und in dieser Saison gezeigt hat, hat er auch schon in Norwegen, Österreich und Deutschland gemacht.“

Wie sein Sturmpartner Phil Foden schoss Haaland mit einem Dreierpack die Hälfte der Tore. Der 23-jährige Norweger brachte damit das Kunststück fertig, im dritten Heimspiel nacheinander drei Treffer zu erzielen – als erster Spieler in der Geschichte der Premier League. „Ich habe noch nie drei Hattricks in drei Heimspielen erzielt. Es ist wunderbar“, sagte Haaland der BBC. Und das auch nur in gerade acht Einsätzen in der englischen Fußball-Meisterschaft. „Wir haben sechs Tore geschossen, was kannst du sagen? Es ist unglaublich, zu Hause zu gewinnen und sechs Tore zu erzielen, ja, es ist schön“, meinte der Ex-Salzburg-Profi, der vor dieser Saison von Borussia Dortmund nach Manchester gewechselt war.

„Nur ein Monster“, schrieb sein früherer BVB-Mitspieler Mats Hummels bei Twitter, „gut, dass er sich jetzt an andere Länder gewöhnt hat.“ Haaland hat elf Spiele für den englischen Meister bestritten und dabei 17 Mal getroffen.

Für United setzte es nach zuletzt vier Siegen wieder eine Niederlage. „Diese Leistung ist inakzeptabel“, sagte Coach Erik ten Hag. Vor allem die Einstellung habe diesmal nicht gestimmt. „Wenn du nicht kämpfst, wie wir es nicht getan haben, dann kommst du unter die Räder“, sagte der Niederländer. Seinen Spielern hätte der Glaube und Mut gefehlt. Aber: „Ich finde es gut, dass ein Team wie City dir zeigt, wo du in diesem Moment stehst. Wir werden unsere Lektion lernen, und im nächsten Spiel müssen wir es besser machen.“

Noch härtere Kritik kam von United-Clublegende Roy Keane. „Sie sollten sich schämen. Man kann in einem Derby nicht zur Halbzeit mit 0:4 zurückliegen, aus Sicht der Spieler sollte es ihnen wirklich peinlich sein“, sagte der Ire, der in den Spielen davor noch Fortschritte beim Rekordmeister gesehen hatte. „Wir haben ihnen in den letzten Wochen ein wenig Lob ausgesprochen, aber das ist ein großer Rückschritt, ein Rückschlag. Dieses Spiel war brutal“, sagte Keane und schwärmte gleichzeitig vom Guardiola-Team: „Es ist ein Vergnügen, ManCity zu sehen. Sie sind eines der besten Teams, die ich je gesehen habe.“

