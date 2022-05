Gündogan erhält wohl Wechsel-Freigabe bei City

Ilkay Gündogan wird Manchester City wohl im Sommer verlassen, so berichtet die Daily Mail exklusiv. Demnach wurde dem deutschen Nationalspieler von den Klub-Bossen mitgeteilt, dass er den Verein im Sommer verlassen kann. Sein Vertrag im Etihad läuft noch bis 2023 – für City ist dieser Sommer somit die letzte Gelegenheit, noch eine Ablöse für den 31-Jährigen einzustreichen.

Pep Guardiolas erste Neuverpflichtung als City-Chef war in dieser Saison weiterhin Stammkraft im stark besetzten Mittelfeld der Citizens. In 20 von 37 Premier-League-Spielen stand der Ex-Dortmunder in der Startelf. 2016 wechselte Gündogan für 27 Millionen Euro Ablöse vom BVB nach Manchester, wo er seitdem in 252 Pflichtspielen auf 47 Tore und 33 Assists kam.

Am Montagmorgen soll Gündogan im Privatjet-Terminal am Manchester Flughafen gesichtet worden sein. Wo die Reise hinging ist nicht bekannt, ebenso wie der Grund seiner Reise. Zu Dortmunder Zeiten hatte Real Madrid versucht, den Mittelfeld-Strategen unter Vertrag zu nehmen.

(skysport.de)

Bild: Imago