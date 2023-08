Gürtler wird neue Trainerin bei SK Rapid Wien-Frauenteam

Im Zuge des Starts im Mädchen- und Frauenfußball kann der SK Rapid ab September auf eine ausgewiesene Expertin in diesem Bereich zählen, die gleichzeitig eine „alte“ Bekannte im Allianz Stadion ist. Katja Gürtler, bereits von 2014 bis zu ihrer Karenzierung im Dezember 2018 im Team Marketing & Sponsoring für den SK Rapid tätig und damals auch Mitglied in der Projektgruppe „Frauenfußball“, kehrt zu Grün-Weiß zurück.

Die 34-jährige Wienerin hat den Fußballsport im Blut und war selbst höchst erfolgreich aktiv. Mit dem SV Neulengbach eroberte sie fünfmal den österreichischen Meistertitel, spielte ebenso beim USC Landhaus und war von 2012 bis 2013 als Legionärin beim FC Valencia tätig. In der spanischen Metropole schloss sie damals auch an der Universidad de Valencia ihr Master of Science-Studium ab. Für das österreichische Nationalteam kam die zweifache Mutter mit ihrem Mädchennamen Trödthandl ebenfalls zu mehreren Einsätzen. Zuletzt war Katja Gürtler, die im Juni 2018 ihre aktive Karriere bei SV Neulengbach beendete, als Trainerin in der ÖFB Frauen-Akademie tätig.

Beim SK Rapid wird die einstige Leistungssportlerin nun gemeinsam mit Matias Costa das Projekt Mädchen- und Frauenfußball leiten und ab der kommenden Saison das erste Frauenteam als Cheftrainerin betreuen. Aufgrund ihrer beruflichen Erfahrung und Expertise wird Katja Gürtler zudem auch im Bereich Marketing und Sponsoring für die kommenden Frauen- und Mädchenteams federführend mitarbeiten.

Geschäftsführer SK Rapid Steffen Hofmann freut sich auf die Zusammenarbeit mit der Heimkehrerin: „Katja Gürtler war von Anfang an eine absolute Wunschkandidatin von uns. Sie verfügt auf und abseits des Rasens über viel Erfahrung und Fachwissen und ich bin sicher, dass ihre Verpflichtung ein sehr großer Mosaikstein für eine erfolgreiche Zukunft im grün-weißen Mädchen- und Frauenfußball sein wird. Danken möchte ich auch den Kolleginnen und Kollegen beim ÖFB, die dem Wechsel von Katja zwar schweren Herzens, aber sehr unkompliziert und professionell, zugestimmt haben.“

Katja Gürtler selbst sagt: „Dass ich nach fast einem halben Jahrzehnt Unterbrechung wieder für den SK Rapid tätig sein darf, freut mich enorm. Ich danke den Verantwortlichen für den großen Vertrauensvorschuss und gehe mit viel Elan und Zuversicht an die verantwortungsvollen Aufgaben, die mir übertragen werden, heran. Es ist schön, dass nun auch meine Grün-Weißen das Thema Mädchen- und Frauenfußball mit solch großen Ambitionen angehen und bin sicher, dass wir künftig starke Teams mit ehrgeizigen jungen Mädchen und Frauen stellen werden.“

Quelle + Beitragsbild: SK Rapid Wien