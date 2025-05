Guido Burgstaller sagt Servus – seine Karriere in Bildern

Doch etwas überraschend verkündete Rapid-Stürmer Guido Burgstaller am Dienstag, dass er seine Karriere nach der laufenden Saison beenden wird. Sky blickt auf die besten Bilder seiner aktiven Laufbahn zurück.

Guido Burgstaller war im Laufe seiner Karriere in drei verschiedenen Ländern aktiv. In Österreich trug der in Villach geborene Mittelstürmer unter anderem das Trikot des FC Kärnten, des SC Wiener Neustadt und des SK Rapid. In Deutschland lief er für den 1. FC Nürnberg, den FC St. Pauli und Schalke 04 auf. Zudem absolvierte er eine kurze Station bei Cardiff City in der englischen Championship.

Insgesamt brachte es Burgstaller auf fast 600 Pflichtspieleinsätze auf nationaler und internationaler Ebene, in denen er beeindruckende 183 Tore erzielte. Für das österreichische Nationalteam stand er 26 Mal auf dem Rasen.

Bildergalerie: Die Stationen von Guido Burgstaller

