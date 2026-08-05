Guimaraes vor Wechsel zu Arsenal

Der FC Arsenal hat nach Sky Sport Informationen eine Einigung mit dem Kapitän von Newcastle United, Bruno Guimaraes, erzielt.

Guimaraes hat noch einen Vertrag für zwei Jahre im St. James‘ Park – doch die Gunners haben sich nun auf eine Ablösesumme von 87,5 Millionen Euro für den Brasilianer geeinigt, der die Erlaubnis erhalten hat, zur medizinischen Untersuchung zu reisen.

Guimaraes hatte den Verantwortlichen von Newcastle bereits Anfang des Sommers mitgeteilt, dass er zu Arsenal wechseln wolle, sollte ein passendes Angebot eingehen. Der 28-Jährige streifte sich 48 Mal das brasilianische Trikot über. Für Newcastle lief der zentrale Mittelfeldspieler in 195 Pflichtspielen auf (31 Tore).