Guirassy aus Dortmund abgereist – Deal auf Eis gelegt

Serhou Guirassy ist am Donnerstagmorgen aus Dortmund in Richtung Paris abgeflogen. In der französischen Hauptstadt wird der Guineer in den nächsten Tagen ein Reha-Programm absolvieren. Der Deal ist derzeit auf Eis gelegt.

Dortmund hat Stuttgart mitgeteilt, dass eine Verletzung am Außenband im Knie festgestellt wurde, die einer weiteren Untersuchung bedarf und man den Mega-Transfer (Gesamtpaket von über 60 Millionen Euro) aktuell noch nicht durchführen kann.

Guirassy fällt mindestens vier Wochen aus

Die BVB-Ärzte gehen nach eigenen Untersuchungen davon aus, dass die Verletzung nicht dramatisch ist und konservativ behandelt werden kann. Nach Sky Infos wird nach aktuellem Stand aber mindestens mit einer Ausfalldauer von rund vier Wochen gerechnet, weshalb Guirassy zumindest einen Teil der Sommer-Vorbereitung definitiv verpassen würde.

Eine weitere Untersuchung soll finale Klarheit geben, wie schlimm die Verletzung ist und ob der Transfer vollzogen werden kann. Mit Klarheit in dieser Woche ist nicht zu rechnen.

(sport.sky.de) / Artikelbild: Imago