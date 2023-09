Guirassy-Doppelpack gegen Darmstadt: Stuttgart weiter im Aufwind

Der Erfolgslauf des VfB Stuttgart in der deutschen Bundesliga hält an. Die Schwaben besiegten am Freitagabend zum Auftakt der 5. Runde den SV Darmstadt 98 mit 3:1 (2:1) und feierten damit bereits ihren vierten Sieg.

Mit zwölf Punkten sprangen die Stuttgarter vor den weiteren Ligaspielen am Samstag und Sonntag an Bayer Leverkusen, Bayern München und RB Leipzig vorbei auf Rang eins. Darmstadt ist hingegen Letzter.

Dabei hatte die Partie für die Lilien, bei denen die Österreicher Mathias Honsak, Christoph Klarer und Emir Karic in der Startelf standen, nicht schlecht begonnen. Ein Eigentor des Stuttgarters Dan-Axel Zagadou brachte die Gäste in Führung (17.). Doch Enzo Millot (22.) und Serhou Guirassy mit seinen Saisontoren neun und zehn (32., 92.) drehten die Partie zugunsten des VfB.

(APA)/Bild: Imago