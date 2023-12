Guirassy-Nachfolger? Stuttgart hat einen Kandidaten in Blick

Der VfB Stuttgart muss sich auf einen möglichen Abgang von Top-Stürmer Serhou Guirassy vorbereiten. Dabei haben die Schwaben einen ganz heißen Kandidaten als Nachfolger ausgemacht.

Denn mit Simon Banza und dessen Klub Sporting Braga haben nach Sky Informationen nun bereits Gespräche stattgefunden. Die Portugiesen fordern acht bis zehn Millionen Euro an Ablöse.

Dass Banza auf der Liste steht, falls Guirassy Stuttgart verlassen sollte, berichtete Sky schon zu Wochenbeginn. Der 27-jährige Kongolese Banza hat in bisher 14 Ligaspielen 13 Tore erzielt und drei weitere Treffer aufgelegt.

❗️News Simon #Banza as revealed this week: The 27 y/o striker from SC Braga remains a hot candidate for @VfB in winter should #Guirassy leave the club.

➡️ Talks took place

➡️ Price tag: €8-10m.

This Liga Portugal season: 13 goals and 3 assists in 14 matches ✔️… pic.twitter.com/Nx9NqbBTrx

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 21, 2023