Guirassy will BVB verlassen! Diese Klubs sind dran

Nach Sky Sport Informationen ist die Guirassy-Entscheidung gefallen: Der Guineer will Borussia Dortmund nach Möglichkeit verlassen.

Trotz 16 Bundesliga-Toren schwingt bei Guirassy ein gewisses Maß an Unzufriedenheit mit. Zwar pflegt er ein gutes Verhältnis zu Coach Niko Kovac, allerdings ist er mit der Spielweise nicht zufrieden. Nach zwei Jahren und 59 Toren in 95 Pflichtspielen strebt der 30-jährige Angreifer nun noch einmal eine neue Herausforderung an.

Die 50-Millionen-Euro-Ausstiegsklausel, die Sky Sport enthüllt hat und für sieben Top-Klubs gilt, ist mittlerweile deutlich gesunken. Real Madrid, der FC Barcelona, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Manchester United sowie Arsenal können die Exit-Option aktivieren, allerdings hat bis dato keiner dieser Giganten angebissen. Aktuell sind AC Milan, Tottenham Hotspur und Fenerbahce an einem Transfer interessiert. Diese Klubs müssten die Ablösesumme mit den Dortmundern frei verhandeln. Zum aktuellen Stand ist allerdings noch niemand an den BVB herangetreten.

BVB kämpft um Guirassy

Die Sichtweise der Westfalen? Borussia Dortmund möchte den Top-Stürmer (Vertrag bis 2028) weiter halten. Die Schwarz-Gelben sind nach wie vor von Guirassys Qualitäten überzeugt und wissen, dass sie für einen gleichwertigen Ersatz tief in die Tasche greifen müssten.

Ein erstes Gespräch mit Neu-Sportdirektor Ole Book fand bereits statt. Auch Sport-Geschäftsführer Lars Ricken und Coach Kovac wollen den Angreifer unbedingt vom Verbleib überzeugen. Weitere Gespräche sind geplant.

Während Guirassys Entscheidung vermeintlich in Stein gemeißelt ist, kämpft der BVB weiter um seinen Goalgetter…

(Patrick Berger & Nico Ditter – skysport.de)

Bild: Imago