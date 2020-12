via

Die FIFA erinnert im Zuge der “The Best FIFA Football Awards 2020”-Verleihung am Donnerstagabend an die beiden verstorbenen Fußball-Ikonen Diego Maradona und Paolo Rossi.

Milan-Legende Ruud Gullit ehrt Diego Maradona und erzählt eine Anekdote über den Argentinier. Für ihn war Maradona “der beste Spieler, den ich je in meinem Leben gesehen habe.”