Gunner’s Head Coach Horst Leitner kritisiert Travis Atson: „Travis ist unglaublich talentiert, aber er spielt amerikanischen College Bullshit“

Im Auftaktspiel des Cup-Final-Four-Turniers schlagen die Unger Steel Oberwart Gunners die BBC Nord Dragonz Eisenstadt mit 101:90 und stehen somit im morgigen Finale. Die besten Stimmen zum Cup-Final-Four bei Sky Sport Austria.

COLDARMARIS BBC Nord Dragonz Eisenstadt – Unger Steel Oberwart Gunners 90:101 (44:44)

Felix Jambor (Head Coach BBC Nord Dragonz Eisenstadt):

…nach dem Spiel: „Ich will meinem Team gratulieren, sie haben ihr Basketball-Herz am Feld gelassen, mehr kann ich als Trainer nicht verlangen. Was mich auch freut ist, dass wir den Gegner lange geärgert haben. Aber dass es schwer wird, war von Anfang an klar.“

…zum Spiel: „Wir haben gesagt, dass wir auf jeden Fall kleiner als sie sind. Wir wären auch mit Marko Kolaric kleiner gewsen. Sie haben mit einem Line-up gespielt, wo der kleinste Spieler 1,96m war bei den Oberwartern.“

…auf die Frage, was von dem Event bleibt: „Das kann der Ansporn sein. Das war eine einmalige Sache für den Verein und ich möchte dem Organisationsteam danken, dass dieses unglaubliche Event hier stattfindet und wir ein Teil davon sein dürfen und hier spielen können. Das könnte die Initialzündung gewesen sein, dass wir das öfter wollen und dorthin wollen, wo wir heute gespielt haben.“

…vor dem Spiel über die Außenseiterrolle: „Wir haben diese Saison bereits gezeigt, dass wir guten Basketball spielen können. Wir haben uns gut darauf vorbereitet, was die Oberwarter machen. Das ist natürlich eine Riesenaufgabe. Ich hoffe, dass wir sie mehr als ärgern können.“

…über Zweitliga Topscorer Kyran Jordan Mc Clure: „Ich bin überzeugt davon, dass er explodieren kann und wird. Er ist die ganze Woche fokussiert gewesen und will jedem beweisen, was er draufhat.“

…über „Oldie“ Petar Cosic: „Der kann noch so einiges. Er ist heute heiß drauf zu scoren und in der Defensive ist er natürlich schon langsamer geworden, aber er ist sehr smart und kann das mehr als kompensieren.“

…über die Bedeutung dieses Spiels: „Wir müssen das genießen. Das ist die Belohnung für die harte Arbeit, die wir als Team und der Verein in das Projekt reingesteckt haben. Wir müssen diese Belohnung heute genießen, ein geiles Spiel spielen und Spaß dabei haben – ohne Angst.“

Roland Knor (General Manager BBC Nord Dragonz Eisenstadt):

…in der Halbzeit über den ausgeglichenen Spielstand: „Ich bin reingekommen, nachdem ich die Abfertigung mitüberwacht habe und habe mir gedacht „Wahnsinn“. Die Burschen kämpfen wirklich, wie wir uns das erwartet haben. Ich bin überzeugt, dass wir die zweite Hälfte auch spannend abliefern können.“

…auf die Frage, ob ihn das Team mit der Leistung überrascht habe: „Ich weiß, dass die Mannschaft ziemlich stark ist. Es war immer das Problem, dass wir die Stärke nicht auf den Punkt bringen können und heute bringen wir sie auf den Punkt. Kyran (Mc Clue, Anm.) spielt wirklich sein Spiel, wo wir wissen, dass er es spielen kann. Er ist auch in der ersten Liga kaum zu verteidigen. Heute hat er einen seiner besten Tage und das kommt unserer Mannschaft sehr zugute.“

…über Topscorer Kyran Jordan Mc Clue: „Er hat eine Zeit lang benötigt, um auf das Tempo in der zweiten Liga einzusteigen. Er hat sich ein bisschen zurückgenommen. Er wollte nicht der Star sein und nicht mit Allüren spielen, wie man es oft gewohnt ist. Beim Integrieren in die Mannschaft hatte er am Anfang Startprobleme, aber wir kennen sein Potenzial, das hat er in der serbischen ersten Liga gezeigt. Heute zeigt er auch, dass die Entscheidung für ihn die richtige war.“

…über Sohn Lukas Knor: „Lukas hatte in letzter Zeit ziemlich gekämpft, auch mit dem Rhythmus. Ich glaube, er ist heute gegen Oberwart im Lokalderby voll motiviert und will sein Bestes geben. Wenn alles locker ist, keinen Druck spürt und die Dreier fallen zum Beispiel, das sind so Dinge, die einen pushen.“

…über die Atmosphäre in der Halle: „Ich bin stolz auf das was passiert ist, sondern auch auf die Mannschaft dahinter. Sie haben unermüdlich gekämpft, da möchte ich mich nochmals bedanken. So ein Spektakel hat uns keiner zugetraut, es ist wirklich ein Gelungenes. Die Mannschaften sind begeistert und auch das Publikum ist zahlreich erschienen und somit haben wir eine ordentliche Stimmung.“

…über ein mögliches Wunder gegen Oberwart: „Ich glaube nicht an Wunder, aber dass unsere Mannschaft stärker ist, als viele geglaubt haben.“

Kyran Jordan Mc Clure (BBC Nord Dragonz Eisenstadt):

…nach dem Spiel über die Performance seines Teams: „Ich bin sehr stolz darauf, wie wir gekämpft haben. Wir wollten den Leuten zeigen, was wir als Zweitliga-Team können und ihnen beweisen, dass wir auf diesem Level konkurrenzfähig sind. Das haben wir getan, wir sind ein phänomenales Team und haben gut gespielt.“

…über das Kompliment von Sebastian Käferle, dass es keinen Spieler wie ihn in der ersten Liga gebe: „Das ist ein Riesenkompliment. Ich gebe täglich mein Bestes. Ich bin sehr geschmeichelt.“

Horst Leitner (Head Coach Unger Steel Oberwart Gunners):

…nach dem Spiel auf die Frage, was sich in der zweiten Hälfte geändert hat: „Da sind wir bei der Frage, die ich vor dem Spiel bekommen habe, nämlich was es benötigt, um ein Gunner zu sein. Fünf Leute haben wir, die wissen das. Drei Leute kennen das Gefühl, können aber noch nicht beitragen. Und wir haben zwei Leute, die lernen gerade Geradeaus zu gehen, was Gunners-Basketball anbelangt. Sie unterschätzen die Situation indem sie glauben, Punkte retten sie in Oberwart. Für mich hat das Rückgrat unserer Mannschaft gefehlt. Das war aus meiner Sicht strukturell das größte Problem, dass uns der intelligenteste Fünfer Österreichs gefehlt hat.“

…über Travis Atson: „Travis ist unglaublich talentiert, aber er spielt amerikanischen College Bullshit. Mit dem Titschi-Tatschi hinterherlaufen kannst du vielleicht am College drei Punkte machen oder verteidigen. Aber hier in Europa vernascht dich jeder. Wie alt ist der Cosic? 39? 52? Keine Ahnung. Der vernascht den kleinen Buben. Da kommt mir das Weinen.“

…vor dem Spiel: „Ich glaube wir sind gut in Form. Ich glaube wir haben auch aus der Corona-Pause raus richtig angefangen. Alles andere wird sich jetzt zeigen. Zwei Spiele in Folge sind ein ganz anderes Holz. Ich bin zuversichtlich, dass die Mannschaft in der Lage ist noch zwei Spiele abzurufen.“

…über ein mögliches Unterschätzen des Gegners: „Einige sind noch neu bei uns, die das vielleicht nicht ganz so ernst nehmen. Aber wir haben ihnen gezeigt, dass man auch als Zweitligist gewinnen kann, wenn man genug Herz an den Tag legt. Wir haben sie daran erinnert, dass Herz unsere Sache ist und niemand in dieser Liga wird uns am Herz schlagen.“

…über den Ausfall von Renato Poljak: „Der Ausfall vom Renato ist extrem schwer. Ich weiß nicht, ob es heute schon ins Gewicht fallen wird, wie einem möglichen Finale morgen. In dem Spiel sollten wir es heute kompensieren können.“

Sebastian Käferle (Unger Steel Oberwart Gunners):

…in der Halbzeit: „Unser Plan war es von Beginn an Druck aufzubauen, vor allem in der Defense. Es funktioniert nicht, wir haben keinen Grip auf sie. Sie machen mit uns was sie wollen und das müssen wir in der zweiten Halbzeit verbessern, dann würde es ganz anders aussehen.“

…in der Halbzeit über seinen Gegner Kyran Jordan Mc Clure: „Er ist ein ganz komplizierter Spieler. Solche Spieler gibt es in der ersten Bundesliga fast nicht. Er hat ein enormes Selbstvertrauen. Wenn man in der zweiten Bundesliga 25 Punkte macht, kommt man auf so eine Bühne und zeigt alles was man kann. Er zeigt eine super Leistung. Wir müssen unsere Defensive verbessern und mehr Druck auf ihn ausüben.“

Jonathan Knessl (Unger Steel Oberwart Gunners):

…nach dem Spiel: „Wir haben uns sehr lange schwer getan gegen die Eisenstädter, weil auch der Mc Clure sehr viel getroffen hat. Schlussendlich ist das egal, wir haben gewonnen und jetzt liegt der volle Fokus auf Morgen.“

…was in der zweiten Hälfte anders war: „Wir sind mit viel mehr Einsatz reingekommen und haben dann einen 7:0-Run gehabt. So haben wir den Vorsprung weiter ausbauen können.“

…über die Halbzeitansprache von Horst Leitner: „Die war motivierend und hat geholfen. Vielleicht war es auch ein bisschen angsteinflößend.“

…über die persönliche Bedeutung des Spiels: „Es war eine super Stimmung und hat Riesenspaß gemacht hier zu spielen. Ich hoffe morgen kommen auch so viele Fans und natürlich wollen wir morgen gewinnen.“

Hannes Ochsenhofer (Sky Experte):

…über den Reiz des Formates der Final-Four an einem Wochenende: „Der Reiz, dass man zwei Tage hintereinander seine Leistung abrufen muss und das was vorher war abhaken. Die Fehler innerhalb kürzester Zeit gegen einen anderen Gegner auszumerzen, das macht es aus und ist das Spannende an der Geschichte.“

…über die Ausfälle beider Teams: „Die Ausfälle bei Oberwart sind leicht wegzustecken, aber wenn man auf die andere Seite bei den Dragonz mit Marko Kolaric schaut, dass der nicht dabei ist, ist ein harter Schlag. Sie tun mir fast leid. Kolaric wäre wirklich wichtig gewesen.“

…was bei den Dragonz für eine Sensation passieren muss: „Der Cup ist dafür bekannt, dass es manche Wunder gibt. Ob es so ein großes Wunder geben wird, kann ich mir nicht vorstellen.“

…was die Chance für die Eisenstädter sein kann: „Der Vorteil ist, wo Kolaric jetzt auch noch fehlt, können sie komplett frei aufspielen. Wenn das Spiel verloren geht, ist nichts verloren. Sie haben eine tolle Atmosphäre, sollen einfach Spaß dabei haben und hoffen, dass das Beste dabei rauskommt.“

…über einen möglichen Heimvorteil für die BBC Nord Dragonz: „Ich glaube das freie Aufspielen. Man sieht wie viel Arbeit hier drinnen steckt. Die Eisenstädter haben eine tolle Organisation hier und ich glaube, dass das der Vorteil sein wird. Vielleicht auch der Ausfall von Kolaric, so auf die Art ‚Jetzt ist’s eh schon wuascht‘.“