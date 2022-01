Gut-Behrami lässt alle Rennen vor Olympia aus

via

via Sky Sport Austria

Lara Gut-Behrami verzichtet auf einen Start beim Alpinski-Weltcup-Riesentorlauf am Dienstag am Kronplatz und wird auch die Speed-Rennen in Garmisch mit einer Abfahrt (Samstag) und einem Super-G (Sonntag) auslassen.

Die Schweizerin fühlt sich nach einer gesundheitlich schwierigen ersten Saisonhälfte nicht ganz fit. Bei den Nordamerika-Rennen war sie erkältet, danach stürzte sie in St. Moritz und schließlich erkrankte sie auch noch an Covid-19.

Damit ist das nächste Rennen für die Doppel-Weltmeisterin von 2021 der Olympia-Riesentorlauf am 7. Februar.

(APA)/Bild: GEPA