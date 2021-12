Gut-Behrami positiv auf Corona getestet

Die Schweizer Skirennläuferin Lara Gut-Behrami, zuletzt Gewinnerin eines Weltcup-Super-G in St. Moritz, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Sie verspürte laut Aussendung von Swiss Ski wie zwei Betreuer milde Erkältungssymptome und reiste aus Val d’Isere ab. Die in der Schweiz ausgewerteten PCR-Tests waren bei allen drei positiv. Die Tests der anderen Schweizer Teammitgliedern fielen negativ aus.

„Lara Gut-Behrami befindet sich in Isolation und verpasst damit die Rennen dieses Wochenendes in Val d’Isere und von kommender Woche in Courchevel“, teilte der Schweizer Skiverband mit. Gut-Behrami hatte am Donnerstag im Training für die Abfahrt in Val d’Isere teilgenommen, jenes am Freitag aber bereits ausgelassen.

(APA)/Bild: GEPA