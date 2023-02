Haaland-Agentin heizt Spekulationen um Ausstiegsklausel an

via

via Sky Sport Austria

Rafaela Pimenta, die Agentin von Erling Haaland, heizt die Gerüchte um eine Ausstiegsklausel im Vertrag des Torjägers an.

Pimenta sprach mit der spanischen Zeitung As über Vertragsbestimmungen: „Ich sage immer, dass eine meiner Prioritäten als Vermittlerin darin besteht, dem Spieler das zu bieten, was ich den Schlüssel zur Türe nenne“, so die Agentin und fügt hinzu: „Ich mag es nicht, wenn mein Spieler nicht frei entscheiden kann.“

Die Juristin beantwortet allerdings nicht die Frage, ob es eine Klausel gibt. Sie gab lediglich zu verstehen, dass dies „schwierig zu beantworten“ sei.

Der Vertrag des Stürmers bei Manchester City läuft noch bis 2027. In der Vergangenheit wurde immer wieder darüber spekuliert, dass Real Madrid den Ex-BVB-Star im Sommer 2024 per Klausel nach Spanien lotsen könnte.

(skysport.de) / Bild: Imago