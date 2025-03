Haaland auf Krücken: City bangt um Stürmerstar

Der englische Fußball-Meister Manchester City bangt um Stürmerstar Erling Haaland. Der Norweger musste beim 2:1 (0:1) im FA-Cup-Halbfinale beim AFC Bournemouth angeschlagen ausgewechselt werden. Ein Video im Internet zeigt ihn, wie er das Stadion auf Krücken und mit einem schützenden Schuh am linken Bein verlässt.

Teammanager Pep Guardiola hatte nach der Partie berichtet, er wisse nicht, wie ernst die Verletzung sei, und auf die anstehenden Untersuchungen verwiesen. Auch Ola Sand, Teamarzt der norwegischen Nationalmannschaft, hielt sich bedeckt. „Alle Infos kommen vom Klub, was wir möglicherweise wissen, ist vertraulich“, sagte er beim Rundfunk NRK.

Haaland hatte in Bournemouth einen Handelfmeter verschossen (14.) und später den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt (49.). Kurz nach seinem Treffer musste er verletzt vom Platz, sein Ersatz Omar Marmoush erzielte nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung das Siegtor (63.).

BREAKING: Erling Haaland left Bournemouth with his left foot/ankle in a protective boot following the injury sustained in the second-half.

