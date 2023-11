Haaland-Doppelpack! City holt souveränen Sieg gegen Young Boys

Manchester City hat im vierten Spiel in der UEFA Champions League den vierten Sieg eingefahren. Gegen die Young Boys Bern feierte das Team von Trainer Pep Guardiola einen ungefährdeten 3:0-(2:0)-Heimsieg.

Erling Haaland brachte City bereits in Halbzeit eins per Elfmeter in Front (23.), Phil Foden erhöhte noch vor der Pause (45. + 1). Den Schlusspunkt setzte neuerlich der norwegische Starstürmer mit einem sehenswerten Treffer. Mit zwölf Punkten aus vier Spielen ist City bereits fix für die K.O,-Phase der Königsklasse qualifiziert.

Alle Tore im VIDEO:

1:0 – Erling Haaland (23.)

2:0 – Phil Foden (45. + 1)

3:0 – Erling Haaland (51.)

