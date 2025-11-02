Haaland eine Bank: ManCity schießt sich für Dortmund warm

Dank Torgarant Erling Haaland hat Manchester City in der englischen Premier League das Duell mit dem Überraschungsteam AFC Bournemouth gewonnen und Tabellenplatz zwei übernommen. Drei Tage vor dem Champions-League-Duell mit Haalands Ex-Klub Borussia Dortmund setzte sich die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola nach den Saisontreffern 12 und 13 ihres norwegischen Topstars mit 3:1 (2:1) durch und ist nun erster Verfolger des souveränen Spitzenreiters FC Arsenal.

Arsenal, das am Samstag 2:0 (2:0) beim FC Burnley gewonnen hatte, liegt mit 25 Punkten aber satte sechs Punkte vor ManCity. Dritter ist Titelverteidiger FC Liverpool, Bournemouth (beide 18 Punkte) fiel auf Platz vier zurück.

Gegen einen erneut ganz starken Gegner aus Bournemouth musste sich ManCity gewaltig strecken. Haaland (17./33.) war in der ersten Halbzeit doppelt erfolgreich, zwischenzeitlich hatte Tyler Adams (25.) ausgeglichen. City-Youngster Nico O’Reilly (60.) erhöhte nach der Pause.

Newcastle schwächelt weiterhin

Nationalstürmer Nick Woltemade hatte zuvor mit Newcastle United im Auswärtsspiel bei West Ham United einen Tag zum Vergessen erlebt. Beim 1:3 (1:2) in Ost-London wurde der bis dahin unauffällige Ex-Stuttgarter schon zur zweiten Halbzeit ausgewechselt und konnte nicht an die zuletzt starken Leistungen anknüpfen.

Newcastle hängt mit zwölf Punkten aus zehn Spielen im unteren Mittelfeld der Tabelle fest. Das ganz schwach in die Saison gestartete West Ham (7) verbesserte sich durch seinen erst zweiten Sieg auf Platz 18.

Die „Magpies“ aus Newcastle, bei denen neben Woltemade auch Nationalspieler Malick Thiaw in der Startelf stand, gingen im Olympiastadion von 2012 früh durch Jacob Murphy (4.) in Führung. West Ham, weiterhin ohne den verletzten Niclas Füllkrug, drehte vor der Pause durch Lucas Paqueta (38.) und ein Eigentor von Sven Botman (45.+5) das Spiel. Tomas Soucek (90.+8) erzielte spät West Hams dritten Treffer.

