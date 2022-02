Haaland fehlt Dortmund auch gegen Mönchengladbach

Der deutsche Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss weiterhin auf seinen Topscorer Erling Haaland verzichten. Der Norweger stehe auch am Sonntag (17.30 Uhr) im Ligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach nicht zur Verfügung, bestätigte der Club am Samstag. Haaland habe zwar bereits Teile des Mannschaftstrainings mitgemacht, für den 21-Jährigen komme die Partie nach seiner jüngsten Verletzungspause aber zu früh.

Haaland musste zuletzt drei Wochen wegen hartnäckiger Adduktorenprobleme pausieren. Zuvor hatte der unter anderen von Real Madrid umworbene Ex-Salzburger im Herbst bereits einige Zeit wegen Problemen mit dem Hüftbeuger gefehlt. Dortmund liegt zwölf Runden vor Schluss sechs Punkte hinter Tabellenführer Bayern München auf Platz zwei, im Cup und in der Champions League ist der BVB aber bereits ausgeschieden.

„In der Bundesliga sind wir ganz ordentlich dabei, aber wir spielen fast 50 Prozent ohne unseren Toptorjäger“, klagte Dortmund-Trainer Marco Rose nach der 2:4-Pleite am Donnerstag in der Europa League gegen die Glasgow Rangers. „Wenn dir so ein wichtiger Spieler über die Hälfte der Saison fehlt, macht das was mit einer Mannschaft.“ Nun müssten andere Akteure in die Bresche springen.

(APA) / Bild: Imago