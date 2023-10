Haaland führt City zum Sieg im Manchester-Derby

Torgarant Erling Haaland hat Manchester City zu einem souveränen Sieg im Derby beim Stadtrivalen United geführt. Mit einem Doppelpack sowie einer Torvorlage war der Norweger beim 3:0 (1:0) im Old Trafford der entscheidende Mann und baute seine Saisonbilanz auf elf Treffer in zehn Premier-League-Spielen aus.

Mit 24 Punkten bleibt Champions-League-Sieger ManCity, der vier der jüngsten fünf Derbys gewonnen hat, als Tabellendritter dem Spitzenreiter Tottenham Hotspur (26) auf den Fersen, der FC Arsenal liegt punktgleich mit den Citizens auf Platz drei. Tottenham (2:1 am Freitag bei Crystal Palace) und Arsenal (5:0 am Samstag gegen Sheffield United) hatten bereits vorgelegt. Manchester United (15) ist nach der fünften Saisonniederlage Achter.

Haaland, in der Vorsaison bei Citys 6:3-Heimgala gegen ManUnited gleich dreimal erfolgreich, traf zunächst in der 26. Spielminute per Foulelfmeter. In der zweiten Halbzeit war der Ex-Dortmunder schließlich per Kopf (49.) nach einer Flanke von Bernardo Silva für die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola erfolgreich. Phil Foden (80.) traf schließlich nach Haaland-Vorlage zum 3:0.

Zuvor hatte am Sonntag der FC Liverpool seine makellose Heimbilanz gewahrt und den vierten Sieg im vierten Saisonspiel an der Anfield Road gefeiert. Gegen Nottingham Forest gewann Liverpool am neunten Spieltag 3:0 (2:0) und ist mit 23 Punkten Vierter.

Beim souveränen Erfolg Liverpools waren Diogo Jota (31.), Darwin Nunez (35.) und Mohamed Salah (77.) für die Klopp-Elf erfolgreich. Der Ex-Salzburger Dominik Szoboszlai bereitete zwei Treffer vor.

Brighton & Hove Albion verpasste den Sprung auf Platz sechs. Gegen den FC Fulham kam Albion daheim nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus.

