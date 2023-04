Haaland jagt gegen Bayern gleich zwei Rekorde

Erling Haaland kann im Champions-League-Rückspiel gegen den FC Bayern München am Mittwoch (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) einen weiteren Rekord aufstellen und damit eine Legende einholen.

Erling Haaland ist mit elf Toren aktuell der Führende in der Torjägerliste der Champions-League-Saison 2022/23. Am Mittwoch könnte im Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Bayern Nummer zwölf folgen. Damit würde der Norweger einen Rekord einstellen, denn so viele Tore hat vor ihm erst ein Premier-League-Spieler überhaupt in der Geschichte der Königsklasse während einer Spielzeit erzielt.

Der Niederländer Ruud van Nistelrooy hatte in der Saison 2002/03 zwölf Mal für Manchester United in neun Spielen getroffen. Zum Vergleich: Haaland benötigte für seine bisherigen elf Tore sieben Spiele und könnte somit sogar die Top-Quote der Oranje-Legende überflügeln.

Haaland jagt weiteren Rekord

Van Nistelrooy ist zudem neben Cristiano Ronaldo der einzige Torschützenkönig der Champions League, den ein Premier-Klub jemals stellte. Haaland hat gute Chancen, sich den beiden Superstars anzuschließen. Denn hinter dem Norweger kommen die noch im Wettbewerb verbliebenen Zweitplatzierten Vinicius Junior (Real Madrid) und Joao Mario (Benfica Lissabon) „nur“ auf sechs Tore.

Ein Weiterkommen sowie der ein oder andere Treffer gegen Bayern München würden Haalands Chancen auf diesen Rekord somit deutlich erhöhen.

Guardiola will ruhigen Abend: “Hoffe die Fans bleiben ruhig“

(skysport.de) / Bild: Imago